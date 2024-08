Vratar glavni adut v Rigi. Slovenski risi drevi v boj za olimpijske igre

Odštevanja je konec, slovenskim hokejistom dobro znana latvijska metropola ponuja nov izjemen izziv – boj za uvrstitev na olimpijske igre 2026 v Milano. Pot do Milana bo za rise prek Rige vse prej kot preprosta. Toda Gašper Krošelj, št. 1 iz slovenskih vrat in eden najvidnejših slovenskih akterjev ob njihovi zadnji uvrstitvi na OI na nepozabnem turnirju v Minsku 2016, je pripravljen za novo veliko predstavo. Za začetek že drevi ob 19. uri proti Latvijcem.

Hokejisti Latvije so favoriti, močna je tudi Francija, neznanka je Ukrajina. Želimo na olimpijske igre.

Hokej je najuspešnejša športna panoga v tej baltski državi, ki je s približno dvema milijonoma prebivalcev po tem merilu zelo podobna Sloveniji. Latvijci so pred dobrim letom na svetovnem prvenstvu osvojili 3. mesto, na tem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju bodo v vlogi udarnih favoritov. »O tem ni dvoma,« je namigu v mogočni Areni Riga pritrdil naš reprezentančni vratar: »Tudi Francozi bodo zelo nevarni. Oboji so sestavili močni zasedbi, če te okrepijo igralci iz NHL, so ambicije jasne. Res pa je, da obe moštvi, tako latvijsko kot francosko, dobro poznamo. Pogosto smo na različnih ravneh igrali z njima v zadnjih letih. Morda nam manjšo neznanko predstavlja Ukrajina, a do nedelje in tekme z njo je še daleč.«

Poleg turnirja v Rigi bosta še dva, in sicer v slovaški metropoli Bratislavi (Slovaška, Kazahstan, Avstrija, Madžarska) ter v Aalborgu na Danskem (Danska, Norveška, Japonska, Velika Britanija). Na ZOI 2026 v Milano se bodo neposredno uvrstili zmagovalci turnirjev, morda pa tudi najboljše drugouvrščeno moštvo, če do takrat pri MOK ne bodo prižgali zelene luči za nastop ruske hokejske reprezentance.