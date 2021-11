Vijolični so lahko nekaj ur sami na vrhu

Kdo bo šel v zaključni del z vrha letvice? To je pred 16. krogom 1. SNL in pred reprezentančnim odmorom zaradi kvalifikacij za svetovno prvenstvo osrednje vprašanje. Na vrhu so poravnani Koper, Olimpija in Maribor, a tudi tesno za njimi ne manjka izzivalcev šampionskega naslova. Prva tekma med Radomljami in Celjem je bila že včeraj, danes bo v Sp. Šiški gostoval Maribor, na Bonifiki pa Tabor. V nedeljo v Kidričevem gostuje Olimpija, Mura pa gosti Domžale.

Koper 15 8 3 4 26:18 27 Olimpija 15 8 3 4 20:15 27 Maribor 15 8 3 4 22:18 27 Bravo 15 6 6 3 13:8 24 Celje 15 6 3 6 17:17 21 Mura 15 5 6 4 19:21 21 Tabor 15 4 4 7 15:13 16 Domžale 15 4 4 7 20:25 16 Radomlje 15 3 4 8 15:25 13 Aluminij 15 2 6 7 13:20 12

Ljubljana: Bravo – Maribor (sobota, sodnik Roberto Ponis, 13.30): Mariborčani v Šiški zmagujejo. To je tisto, kar muči domačega trenerja Dejana Grabića, ki je po mestnem derbiju brez zmagovalca imel mešane občutke. Po rahlem ligaškem zastoju – štiri tekme brez zmage – bi se prilegel obrat, ki bi Šiškarje vrnil v boj za jesenski naslov. In Mariborčanom znova povzročil slabo voljo. Po treh zmagah so vijolični v zaletu, a blestijo ravno ne, čeprav mislijo, da so ujeli ritem. Saj ga tudi drugi niso, to je njihova tolažba. In še, proti Kopru jih ni rešil strelec dveh golov, temveč vratar Ažbe Jug in še bolj utrujeni Koprčani.

Koper: Koper – CB24 Tabor (Rade Obrenović, 20.15): Primorske tekmece v zadnjih dveh tednih združujejo porazi proti zeleno-belim in vijoličnim. Oboji so v škripcih, Koprčani močno pogrešajo Maksa Barišića in svežino, gostje pa splošno formo in srečo. Manjši in nič kaj nenavadni spor je po malem zatresel koprski tabor. Užaljeni Mitja Viler, ker ni igral v Mariboru, je trenerju Zoranu Zeljkoviću povedal preveč. Razplet v Ljudskem vrtu mu je sicer dal prav, a ve se, kdo je šef.

Kidričevo: Aluminij – Olimpija (nedelja, Slavko Vinčić, 17.00): Če koga potrebuje domači trener Oskar Drobne, potem je to superman. Kot je sodnik Slavko Vinčić, ki bo v šestih dnevih sodil še tretjo tekmo. Res bi ga potreboval proti izzvanimi zeleno-belimi, ki so že skoraj povsem ujetniki igralne, bogaboječe filozofije Dina Skenderja. Na štirih tekmah niso zmogli doseči niti povprečja gola po tekmi. En gol bi bil po tradiciji sodeč premalo za zmago. Ob zadnji zmagi v šumi, marca lani, so morali Ljubljančani zabiti dva gola. Neuradni Olimpijini osiješki šefi so sredi tedna naposled razrešili prevzemne zaplete.

Murska Sobota: Mura – Domžale (Matej Jug, 20.15): Sobočani si zaslužijo čestitke za taktično odlično tekmo v Rennesu, toda v Fazaneriji bo treba tudi igrati. Si podajati žogo, je imeti več v nogah, biti še bolj drzen in napadalen. Res je, lahko so tudi »tekmovalni in ambiciozni«, kot ponavlja trener Ante Šimundža, a na dolgi rok bodo več tekem igrali proti slabšim kot boljšim. Proti njim se lahko učijo imeti žogo pod nadzorom in kombinatoriko za avtomatizirane napadalne akcije. Tudi Domžalčani lažje in bolj všečno igrajo proti boljšim.