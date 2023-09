Vijolični nedeljski večer za dan D

LJUBLJANA • Uvodno tekmo 9. kroga 1. SNL so že včeraj opravili Domžalčani in Kidričani, zadnja in pomenljiva pa bo v nedeljo zvečer v Ljudskem vrtu. Bo po njej zavrelo navijačem, bo Damir Krznar še trener, Josip Iličić še vedno odstranjen od prvega moštva, Maribor pa že v veliki meri odpisan iz boja za prvaka? To so vprašanja, na katera bodo v veliki meri vplivali tudi vse boljši Koprčani.

Ljubljana: Bravo – Olimpija (sobota, sodnik Martin Maroša, 13): Tu in tam ali pa celo večkrat od pričakovanj so jo Šiškarji v mestnem dvoboju že zagodli favoriziranim Bežigrajčanom.Olimpija v Lillu ni »skurila« preveč moči, predvsem pa ima trener Olimpije Joao Henriques na voljo širino, kakršno zeleno-beli še niso imeli. Manjka le še nekdo, ki bo redno zabijal in se ne bo pisal Rui Pedro.

Rogaška Slatina: Rogaška – Mura (Slavko Vinčić, 15): Naposled! Tudi Slatinčani bodo dobra dva meseca po prvoligaškem startu lahko doma spodbujali svoje črno-bele, ki so po vseh peripetijah in začetniških spodrsljajih na igrišču in v pisarni v Kidričevem dosegli zelo pomembno zmago. Soboški črno-beli so novo poglavje z novim trenerjem Vladimirjem Vermezovićem začeli z »ročno zavoro«, a naj bi se pobrali. Morajo se, sicer jih bodo Slatinčani preskočili na lestvici in jim še bolj zagrenili pot v lepše čase.

Celje: Celje – Kalcer Radomlje (Dejan Balažic, 17.30): Celjani so bili zadnji dve tekmi le povprečni, a v derbijih z Mariborčani in Koprčani niso izgubili. V bitki za naslov prvaka so spodrsljaji proti Radomljam in podobnimi prepovedani. A iz Celja že prihajajo prve vesti o muhavosti Alberta Riere in nevsakdanjem načinu dela. Prosti dnevi, ko si Španec vzame več časa za sebe, se ponavljajo tudi v Celju.

Prva liga Telemach Celje 7 5 2 0 18:6 17 Olimpija 7 5 0 2 20:13 15 Koper 6 4 1 1 10:6 13 Maribor 7 3 2 2 11:8 11 Bravo 7 3 2 2 9:8 11 Radomlje 7 2 1 4 7:11 7 Mura 7 2 1 4 8:15 7 Domžale 7 1 2 4 9:13 5 Rogaška 6 1 2 3 5:13 5 Aluminij 7 1 1 5 9:13 4

Maribor: Maribor – Koper (nedelja, David Šmajc, 20.15): O tem, kdo ima na bolj pripravljene igralce, ni nobenega dvoma. Koprski trener Zoran Zeljković ima močnejše adute in tudi odlično vzdušje v slačilnici. Toda njegov kolega Damir Krznar je tisti, ki bo postavljal razmerja sil v Ljudskem vrtu, bodisi z motivacijo bodisi s primerno taktiko. Vijolični bodo potrebovali oboje in še razpoloženega posameznika ter tudi srečo. Ali bo krivuljo uspehov navzgor obrnil rekonvalescent z dodano vrednostjo El Arabi Hilal Soudani, se še ne ve. A je 35-letni Alžirec nared za pomoč in za to, da se čim prej pozabi na Josipa Iličića. Jojo je bliže koncu kariere, kot sijaju v vijolični majici.