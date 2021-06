Oživljanje Eriksena: Imel je pulz, a se je to hitro spremenilo

Prvi mu je na pomoč priskočil kapetan Simon Kjaer. FOTO: Wolfgang Rattay Pool Via Reuters

Bolnišnica, kjer Eriksen čaka na nadaljnje preiskave. FOTO: Hannah Mckay Reuters



Belgijci v solzah

Več kot 20 minut se je v soboto popoldne odvijala drama na nogometnem stadionu v Kopenhagnu. Zvezdnik danske reprezentancese je ob koncu prvega polčasa nenadoma zgrudil. Prvi mu je na pomoč priskočil kapetan reprezentance. Preprečil je, da bi se zadušil; ko je bil Eriksen v nezavesti mu je iz ust izvlekel jezik in mu dal umetno dihanje dokler ni prišla zdravniška ekipa.Na stadionu je zavladala tišina. Do nogometaša je prvi prišel zdravnik danske reprezentance, ki je opisal, kaj se je dogajalo. »Takoj, ko se je zrušil, so nas poklicali na igrišče. Sicer nisem videl trenutka, ko je padel, a je bilo takoj jasno, da je kolapsiral. Ko sem prišel do njega, je ležal na boku in dihal. Imel je pulz, a se je to zelo hitro spremenilo. Začeli smo z oživljanje. Šlo je za fantastično in hitro prvo pomoč zdravnikov na stadionu in ostalih,« kje povedal za danski časnik Ekstra Bladet in dodal: »Christian se je vrnil preden smo ga odpeljali v bolnišnico, že takrat se je pogovarjal z menoj«Danski nogometaši so se morali po dramatičnem dogodku zbrati in do konca odigrati tekmo. K temu jih je spodbudil tudi Eriksen, ki se jim je oglasil iz bolnišnice. A za Kjaera je bilo vse skupaj preveč, moral je zapustiti igrišče. Danski selektorje pojasnil, da ga je dogajanje globoko pretreslo, saj sta Kjaer in Eriksen zelo dobra prijatelja. Povsem iz sebe so bili tudi ostali danski reprezentanti, a kot je povedal Hjulmand je bilo za njih nepredstavljivo, da bi šli spat ter tekmo nadaljevali naslednji dan.Dogajanje v Kopenhagnu se je dotaknilo tudi drugih nogometašev. Selektor belgijske reprezentance Roberto Martinez je razkril, da so njegovi zvezdniki pred tekmo z Rusijo jokali, ko so gledali posnetke Eriksonovega oživljanja. Med Belgijci je več nogometašev, med njimi Thomas Vermaelen in, ki sta Eriksenova klubska kolega pri milanskem Interju.Eriksen medtem ostaja v bolnišnici, njegovo stanje je stabilno, njegova kariera nogometaša pa pod velikim vprašajem.