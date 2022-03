V pomoč ukrajinskim šahistom

Le še dobra dva tedna nas ločita od posamičnega članskega evropskega prvenstva v šahu na Čatežu. To bo po ekipnem EP novembra lani že drugo prvenstvo stare celine na slovenskih tleh. Če se je Šahovska zveza Slovenije (ŠZS) kot prirediteljica pri prvem soočala s pandemijo, so zdaj pred njo izzivi zaradi posledic in sankcij po ruski invaziji v Ukrajini. ŠZS je ostro obsodila rusko agresijo, pozvala k takojšnjemu končanju tragičnih dogodkov in mirnemu reševanju sporov.

Dosledno bo upoštevala tudi odločitve mednarodnih zvez FIDE in ECU, ki prepovedujeta nastope na uradnih tekmovanjih pod zastavama Rusije in Belorusije, njuni šahisti lahko igrajo zgolj pod zastavo FIDE. Čeprav so Ukrajinci in Rusi za šahovnico tradicionalno veliki rivali, so sicer prijatelji, nekateri celo življenjski sopotniki. Zato ni čudno, da je 32 profesionalnih ruskih šahistov podpisalo javno protestno pismo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Med podpisniki najdemo tudi ta čas najboljšega ruskega šahista Jana Nepomnjaščega in velemojstrico Aleksandro Kostenjuk.

V pismu je med drugim zapisano: »Šah nas uči odgovornosti za dejanja. Vsak korak šteje, napaka pa lahko pripelje do usodne točke brez vrnitve. Zdaj so na kocki življenja ljudi, osnovne pravice in svoboščine, človeško dostojanstvo, sedanjost in prihodnost naših držav. V teh tragičnih dneh mislimo na vse, ki so se znašli v središču tega strašnega konflikta. Bolečino delimo z našimi ukrajinskimi kolegi in pozivamo k miru. Ukrajinska šahovska reprezentanca je evropski prvak, ena najboljših ekip na svetu skupaj z nami. Odigrali smo na stotine partij. Vedno smo tako mi kot Ukrajinci postavili športne boje nad politiko. Prosimo vas, da ekipam, igralcem in navadnim ljudem iz obeh držav daste priložnost za medsebojno spoštovanje. Mi smo za mir, ustavite vojno!«

Dobrodelni sklad ŠZS

Vsekakor pogumna, predvsem pa častna in človeška poteza ruskih šahistov. Le upamo lahko, da zaradi izraženih stališč ne bodo kaznovani še v svoji domovini pod Putinovim režimom. Zelo pomenljiv postaja podatek, da je na prijavnem seznamu EP vsak dan manj igralcev ruskega rodu. Vojna je seveda močno posegla (oz. celo odvzela) tudi v možnosti udeležbe Ukrajincev na Čatežu. Skupno se jih je doslej prijavilo 25 in za mnoge šah predstavlja način življenja.

Med prijavljenimi sta najboljša ukrajinska šahista zadnjih let Anton Korobov in Andrej Volokitin. Ukrajina sodi med svetovne velesile v šahu, na zadnjem ekipnem EP na Čatežu je osvojila prvo mesto. ŠZS in ECU sta njene šahiste že oprostili plačila prijavnine, a kljub temu si zaradi vojnih razmer mnogi ne morejo privoščiti vseh stroškov v času EP. V tej luči je ŠZS ustanovila dobrodelni sklad za namestitve ukrajinskih šahistov na EP. Sredstva zbira na računu SI56 19100-0010000463; sklic 2022-84 (namen: dobrodelni prispevek – ukrajinski šahisti EP), več podatkov na info@sah-zveza.si ali na telefonski številki 041 686 746. Vabljeni vsi ljubitelji šaha in miru, da se pridružite akciji ŠZS.