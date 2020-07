Tjaša Oder pred zahtevno uganko

Gorazd Podržavnik je končno dočakal prvo preizkušnjo slovenskih plavalcev. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovesa Klinarjeve še ni

Anja Klinar naj bi tekmovalnemu športu pomahala v slovo, vendar tega uradno še ni sporočila. FOTO: Blažž Samec

To, da je zlovešči virus na marsikaterem področju običajen utrip zasukal po svoje, je seveda že dolgo znano. In tako je tudi med plavalci, ki bi prav v teh tednih morali uživati v tekmovalnem vrhu sezone. V tem poletju bi bile to olimpijske igre v Tokiu, ostali pa so za letos tako brez njih kot tudi majske odskočne deske – evropskega prvenstva v Budimpešti.Toda zdaj so že veseli, da so se vrnili k tekmovanjem, o čemer smo govorili tudi zselektorjem slovenske plavalne reprezentance. Linhartovo mestece na Gorenjskem že dolgo prireja ob drugem julijskem koncu tedna močan mednarodni plavalni miting, po navadi je bil ta zadnji v domači vodi pred osrednjim tekmovanjem poletne sezone. Letos pa je zgodba povsem drugačna, Radovljica 2020 je tako predstavljala premiero v slovenskih bazenih.To je bil prvi dogodek med predvidenimi štirimi v domači plavalni sezoni, ki bo tako zakrpala nastalo vrzel v sezoni brez prvenstva stare celine in olimpijskega spektakla. Naslednjič se bo jedro našega tekmovalnega plavanja zbralo na Ravnah na Koroškem, 1. in 2. avgusta.»Počasi vendarle lovimo želeni ritem treninga in tekem, četudi tako dolgega prisilnega oddiha v plavanju še nikdar ni bilo, razen seveda v primeru kakšne hujše poškodbe. V takšnih razmerah je sploh najbolj pomembno, da smo se zbrali, že ta dvodnevna preizkušnja v Radovljici pa je pokazala, da so iz nastopa v nastop naši plavalci in plavalke bolj konkurenčni. Zato se mi zdi še bolj škoda, da nam je sobotno neurje preprečilo finalni spored, še dobro, da smo nato nedeljo izpeljali po načrtih,« je poudaril Podržavnik, ki je ob bazenu tako pospremil večino reprezentančnih kandidatov, med temi resda ni biloinnajboljših slovenskih reprezentantk v zadnjih letih. Slednja naj bi tekmovalnemu športu pomahala v slovo, vendar tega uradno še ni sporočila.Pri Odrovi, sicer že dolgo prav Podržavnikovi plavalki pri Fužinarju na Ravnah, pa gre v teh dneh za poškodbo rame. Obenem se tudi pri njej pojavlja vprašanje o nadaljevanju športne poti: 26-letnica je razmišljala o olimpijskih igrah kot svojem zadnjem velikem tekmovanju, zdaj seveda ni povsem jasno, ali bo v garaškem ritmu vztrajala še eno leto.»To je seveda težava pri številnih starejših plavalcih po svetu. Bomo videli, kaj bo prineslo naslednje leto. Toda obenem se ponuja priložnost mlajšemu rodu, ki bi lahko vidneje in hitreje napredoval na veliki sceni, kot smo si sprva mislili,« je kazalo prikimati selektorjevemu razmišljanju. Sam si seveda najbolj želi, da bi lahko nadaljeval načrt treningov in tekem v prav posebni domači sezoni, ki bi jo zaokrožili z državnim prvenstvom od 12. do 15. oktobra. Nato pa naj bi najboljši prvič letos nastopili tudi na tujem, in sicer na tekmah svetovnega pokala v Kazanu, Berlinu in Budimpešti.