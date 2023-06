Inter odličen, ManCity pa izjemen

Manchester City je v finalu nogometne lige prvakov, ki ni bil tako spektakularen in neenakovreden, kot napovedovali, z golom Rodriga Hernandeza Cascanteja v 68. minuti premagal Inter in prišel do svoje prve lovorike v »champions league«. Meščani so 23. klub s pokalom v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju in šesti angleški. Na lestvici zmagovalcev ima Anglija zdaj 15 zmag, na vrhu je Španija (19).

»Ni bilo lahko, soočili smo se z močnim tekmecem. V seštevku sezone pa smo si zaslužili naslov,« je žarel postavni Španec Rodri. Kar 190 cm visoki zvezni igralec je v 68. minuti s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora našel nekaj centimetrov odprtega prostora in premagal Interjevega vratarja Andreja Onano.

Manchester City ni blestel, najboljši strelec LP Erling Haaland je bil v senci tekmečevih branilcev. »Inter je bil odličen, mi pa izjemni,« je priznal Pep Guardiola, veliki zmagovalec in od sobotnega večera naprej tretji trener (po Bobu Paisleyju in Zinedinu Zidanu) s po tremi zmagami v ligi prvakov. Štiri ima Carlo Ancelotti. Pep je priznal, da je imel City kanček sreče, česar v prejšnjih sezonah ni imel.

Poraženec je bil veliko boljši od pričakovanj in bi si morda zaslužil vsaj podaljšek. V drugem polčasu in še posebej v zadnjih minutah je izenačenje viselo v zraku, a sta imela Federico Dimarco in znova veliki tragični junak Romelu Lukaku smolo. Branilec je zatresel prečko, napadalcu je gol preprečil na koncu eden od junakov zmage, vratar Ederson. Žoga ga je po Belgijčevem strelu z glavo s 5 m zadela na golovi črti.

»Po takšni predstavi ne morem izpostaviti igralca, ki je igral pod svojo ravnjo. Pokazali so, kako se zoperstaviti Cityju. Vsi vedo, koliko kakovosti premore. Bili so izjemni, kot so bili naši navijači, ki so si zaslužili drugačen izid,« je bil kljub vsemu ponosen 47-letni Interjev trener Simone Inzaghi, ki je pogumno napovedal nov poskus naskoka na evropski vrh. »S takšnim navdihom, organizacijo in odločnostjo se bomo v prihodnosti vrnili v finale.«

Po Romi in Fiorentini je tako tudi tretji italijanski finalist v tej sezoni v evropskih klubskih tekmovanjih ostal praznih rok.

Manchester United v Cityjevi senci

»V tej sezoni nismo izgubili niti ene tekme v ligi prvakov. Finale ni bil najboljši, ampak zdaj je trenutek za slavje,« je povedal prvi osmoljenec med zmagovalci Kevin De Bruyne. Eden od najpomembnejših kamenčkov v Guardiolovem mozaiku je v 35. minuti odšepal z igrišča. Drugi, Kyle Walker, je igral le zadnjih nekaj minut, zaradi česar so se mnogi že spraševali, ali ni Guardiola znova »padel v svoj film«. Toda angleški reprezentant, na katerega se je trener lahko vselej zanesel, ni bil jezen.

15 lovorik imajo zdaj angleški klubi v ligi prvakov, na vrhu je Španija (19).

»Presrečen sem. Uresničile so se mi sanje. Da, razočaran sem, ker nisem začel, a star sem 33 let. Jaz sem zgled mlajšim. Preden so šli na igrišče, sem jih nagovoril. Ta klub mi pomeni veliko, za vedno bom dolžnik za to, kar sem doživel,« je bil iskriv Walker.

Današnja Cityjeva šampionska parada po mestnih ulicah bo še najbolj stisnila pri srcu privržence slavnejšega mestnega tekmeca Manchester Uniteda.