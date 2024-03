Tadej Pogačar skupni zmagovalec: Vesel sem zmage, ampak to ni bil naš načrt

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec zadnje etape 103. dirke po Kataloniji. Pogačar je po 145,3 km v Barceloni slavil po sprintu manjše skupine ter si v skupnem seštevku nabral kar 3:41 minute naskoka pred zasledovalci. To je bila prva Pogačarjeva zmaga na večdnevnih dirkah po lanski Pariz-Nici.

Danes 25-letni slovenski as ni bil tako napadalno razpoložen, saj sta v zadnjem delu 145,3 km dolge etape z napadi poskusila njegova moštvena kolega, Španec Marc Soler in Portugalec Joao Almeida. Prvega so nato v vse bolj razredčeni glavnini hitro ujeli, ob koncu pa je poskus presenečenja spodletel tudi Portugalcu.

Tadej Pogačar je na tekmi v Milanu zasedel 3. mesto. FOTO: Marco Bertorello Afp

Pogačar je prvič pretegnil noge ob predzadnjem prečkanju Montjuica in razredčil skupino. V kaotičnem krožnem dirkanju po Barceloni pa je na koncu slavil po sprintu skupine 23 kolesarjev. Zanesljivo je ugnal dva Francoza, Doriana Godona (Decathlon AG2R La Mondiale) in Guillauma Martina (Cofidis).

Pogačar je po štirih etapnih zmagah in skupnem slavju po Kataloniji svoj zbir zmag povišal na 69, s čimer med Slovenci za Primožem Rogličem (Bora-hansgrohe) zaostaja 11 zmag.

Prva zmaga od lanskega leta

Za 25-letnika s Klanca pri Komendi je bila to prva zmaga na etapnih dirkah po lanskem marcu, ko je dobil preizkušnjo Pariz-Nica. Skupno je, kar se tiče večdnevnih dirk, pri 14 zmagah.

Pogačar je bil po Kataloniji razred zase. V prvi etapi je bil drugi, potem ko je v zaključku ušel in za las pred njim končal Avstralec Nick Schultz (Israel-Premier Tech). V gorski drugi in tretji etapi je slovenski as po samostojnih napadih zanesljivo slavil.

Po dveh etapah za sprinterje je nato v sobotni šesti etapi Pogačar znova pokazal svojo moč in si nabral dodatno minuto naskoka pred zasledovalci, zadnjo etapo pa je po šestih prečkanjih Montjuica (2,5 km/4.8 %) v Barceloni sklenil z novo etapno zmago.

»Vesel sem zmage, ampak to ni bil naš načrt. Sprva smo želeli boj za zmago omogočiti Solerju. Odločil se je, da bo napadel v prvem krogu okoli Montjuica in opravil čudovito delo, dokler ga niso ujeli. Sam sem v ozadju sledil drugim in pokrival napade,« je v izjavi za organizatorje dirke dejal slovenski as.

Želel si je, da bi zmagal Joao Almeida

»Ostal sem v ospredju, v zadnjem krogu pa je Almeida narekoval močan ritem na Montjuic. Ostala je majhna skupina, Almeida pa je po spustu na delu navkreber naredil manjšo razliko in skoraj sam prišel do cilja. Želel bi si, da bi on zmagal. Vseeno pa sem vesel, da sem lahko namesto njega zmagal jaz,« je še dodal Pogačar.

Matej Mohorič in Tadej Pogačar na tekmi med Milanom in Sanremom. FOTO: Gian Mattia D'alberto/Lapresse

V skupnem seštevku je imel na koncu Pogačar 3:41 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal-Quick Step) in 5:03 pred Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers).

Na dirki je od Slovencev nastopil tudi Domen Novak, ki je v ekipi emiratov ves čas opravljal vlogo pomočnika svojemu rojaku. Zadnjo etapo je končal brez uvrstitve.

Zdaj Pogačarja in Novaka čakajo višinske priprave za nastop na dirki po Italiji. Ta se bo začela 4. maja. Še pred tem bo Pogačar 21. aprila nastopil na spomeniku Liege-Bastogne-Liege, na katerem je lani padel in si zlomil zapestje, slavil pa leta 2021.