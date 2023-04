Svit še čaka na Žanovo čestitko

V šampionskem slogu (2:0) so nogometaši Olimpije v 31. krogu 1. SNL opravili z največjimi tekmeci Mariborčani. V moštvu »renesančnega« trenerja Alberta Riere je večji del sezone blestel 21-letni Svit Sešlar.

30 tekem, osem golov in štiri asistence je statistični učinek Svita Sešlarja v tej sezoni.

Jeseni je zabijal, spomladi, ko je imel strelsko sušo, pa razkrival, zakaj mojstrom ni treba le zabijati golov, da bi bili vidni in boljši od drugih.

Svit, je bila noč kratka in naporna ali sladka?

»Imel sem drugačno predstavo proslavljanja, bilo je lepo in prijetno. A noč je bila kratka, naporna in drugačna. Zaslužili smo si sladek podaljšek.«

Kako ste doživljali derbi?

»Šele v zadnjih desetih minutah sem se začel zavedati, kaj smo naredili. Bil je fenomenalen občutek. Prej je igral adrenalin, niti se ne spominjam posameznih delov tekme, a sem užival in nisem razmišljal o ničemer drugem.«

Prvi mož Olimpije v tej sezoni je bil trener Albert Riera. Kako je v tako kratkem času povezal »nepovezljivo«?

»Takoj ko je prišel, je dal jasno vedeti, da moramo biti kot družina. Nato je vse še nadgrajeval s taktiko, igro, zamislimi. Opravil je izjemno delo, od prvega trenutka, ko je stopil v slačilnico, je bil odkrit in jasen.«

Jeseni ste zabili osem golov in razvajali, spomladi ni bilo golov. Zakaj?

»Jesen je bila nerealna. Upal sem, da bo tudi spomladi 'pokalo', ampak logiki ni mogoče uiti. Spomladi sem bil bliže primarni podobi, kakršno sem imel prej, igralca, ki povezuje in podaja.«

Safet Hadžić vas je izbral, Savo Milošević vam je dal pravo priložnost, Robert Prosinečki ni bil dolgo, z Riero ste poleteli med zvezdnike.

»Nedvomno je Milošević sprožil 'klik', saj mi je takoj dal veliko igralnih minut. Ko je bil trener Prosinečki, sem imel tudi poškodbo, a sem bil v zadnjih tekmah prvokategornik. Riera me je izbrusil. Pokazal mi je, da igralec s št. 10 lahko igra na različnih položajih. Videl sem, kako igralci razmišljajo in igrajo na različnih položajih. Ko to spoznaš, veš, kako drugi mislijo in igrajo. Lažje je.«

Z najboljšim strelcem lige Žanom Vipotnikom, prav tako Konjičanom, vaju veže prijateljstvo iz otroštva. Vam je že čestital?

»Ne še, po tekmi so jo Mariborčani popihali v slačilnico. Ampak vem, da mi bo, ker si vselej čestitava, ko nekdo zabije gol ali doseže pomembno zmago. Najino prijateljstvo iz otroštva se zagotovo ne bo izgubilo.«

Bliža se poletje, ki vas lahko popelje v tujino. Kakšni so vaši načrti?

»Poskušam se umakniti od tega, biti neobremenjen, a hkrati vem, da je zelo pomembno, da so stvari jasne in usklajene s pričakovanji in načrti kluba. Na vsak način bova z mojim zastopnikom (Nenad Protega, op. p.) sedla za mizo z vodstvom kluba, da najdemo skupno pot, ki bo najboljša za klub in zame. Ki me bo, enako klub, zadovoljila denarno in razvojno.«