V nizozemskem Wijk aan Zeeju imajo igralci danes zadnji prosti dan pred zaključnimi tremi krogi, ki bodo do nedelje odločili zmagovalca prvega letošnjega superturnirja. Z zmago proti rojaku Leonu Luku Mendonci se je v devetem krogu prvič v samostojno vodstvo zavihtel Gukeš Domaradžu, za katerega je to prvi uradni nastop po osvojitvi naslova svetovnega prvaka decembra lani. ČRNI NA POTEZIWarmerdam – Wei Yi, Wijk aan Zee 2025. Kako je črni prišel do odločilne materialne prednosti? REŠITEV: 1…Td6 2.Tc4 Lb5 3.Tb4 a5 z zmago črnega v nadaljevanju. Ob solidnih predstavah je Gukeš še posebej učink...