Španec po zmagi spet o nogometu

Carlos je teniški kralj! Tako vzneseno so takoj po koncu finalne predstave v moški konkurenci letošnjega Wimbledona zapisali na spletni strani uglednega španskega športnega dnevnika Marca. In svet teniškega športa tej trditvi lahko le prikima. Carlos Alcaraz je po odlični igri, dolgi dve uri in dvajset minut, ugnal Novaka Đokovića s 6:2, 6:2, 7:6 (4). Tako je Španec ubranil lovoriko najbolj čislanega teniškega turnirja na svetu.

Tako srbski as ostaja pri sicer rekordnih 24 naslovih zmagovalca na turnirjih za grand slam, 21-letni španski junak pa jih ima štiri, ob dveh wimbledonskih še po enega v New Yorku in Parizu. Slednjega je osvojil pred enim mesecem, sicer pa je njegova bera v finalnih nastopih za grand slam brezhibna – doslej je nastopil v štirih sklepnih predstavah turnirjev omenjene serije in prav vedno je zapuščal igrišče kot zmagovalec ...

Ko mu je tokrat valižanska princesa Kate, ki se je na tem finalu prvič pojavila v javnosti po objavi o obolelosti z rakom, predala pokal za zmagovalca, je tudi jasno pohvalil finalista iz Srbije, ta je prejšnji mesec zaradi poškodbe kolena predčasno zapustil odprto prvenstvo Francije v Parizu, zdaj pa je nadvse spodobno nastopil v Wimbledonu.

»Novak je neverjeten borec, pred kratkim je moral na operacijo, tu pa je že igral na tako visoki ravni,« so bile besede 21-letnika, ki kot velik ljubitelj nogometa tudi v tem govoru ni mogel mimo pričakovanja velikega finalnega dvoboja na euru. »Jaz sem svojo nalogo opravil, bomo videli, kako bo z nogometom,« je nasmejal večinoma angleško občinstvo v pričakovanju berlinskega finala Špancev in Angležev.

Vsem, ki podrobneje spremljajo utrip vrhunskega tenisa, je znano, da Đoković v Wimbledonu nikdar ni bil posebej priljubljen, to je bilo vidno tudi v prejšnjih dneh, ko je imel nekaj besednih dvobojev z občinstvom. Toda zgodba v tem finalu je bila drugačna. Gledalci so občudovali njegov boj v 3. nizu proti krepko mlajšemu tekmecu, ga večkrat nagradili, glasen aplavz pa mu namenili tudi ob njegovih besedah pohvale za zmagovalca in spremljevalno ekipo.

Izjemnega ploskanja pa sta bili deležni tudi sobotni udeleženki finala deklet. V njem je Čehinja Barbora Krejčikova s 6:2, 2:6, 6:4 ugnala Italijansko Jasmine Paolini. Po Parizu 2021 je to druga lovorika za grand slam te igralke iz dežele velike teniške tradicije. Zmago je posvetila Jani Novotni, ki je umrla za rakom v 50. letu starosti,. To je bila prva igralka, ki je pod češko zastavo osvojila Wimbledon, nekoč pa je bila tudi trenerka sedanje junakinje Krejčikove.