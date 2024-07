Slovo Avstrijcev, slovo Avstro-Ogrske

Osem velikih in brez malih. Med njimi je – delno – črv le Turčija. A največja evropska država med četrtfinalisti ni presenečenje, s svojo nogometno razvitostjo sodi v svetovni vrh. Osmina finala je bila usodna tudi za nekdanjo Avstro-Ogrsko: po Hrvaški, Madžarski in Češki, ki so obstale v skupinskem delu tekmovanja, so tekmovanje končale še Slovaška, Avstrija in Slovenija. Poslovila se je tudi zadnja evropska prvakinja Italija.

V osmini finala sta bili največji osmoljenki »Slo« reprezentanc, ki sta imeli na papirju najtežje tekmece v Portugalski in Angliji, a od napredovanja so ju ločili centimetri in sekunde. V četrtfinale se je uvrstilo šest reprezentanc, ki so se pomerile že v skupinskem delu tekmovanja: Nemčija in Švica (A), Francija in Nizozemska (D) ter Portugalska in Turčija (F). Brez četrtfinalista je skupina E (Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina).

Najbolj prepričljiva Španija je bila doslej najbolj zanesljiva, v osmini finala pa navkljub zaostanku z 0:1 (edini gol, ki ga je prejela) brez težav strla Gruzijo. Španija je imela tudi največji odstotek posesti žoge na tekmah osmine finala, 72 odstotkov, za njo pa Portugalska z 68 odstotki. Reprezentanci z Iberskega polotoka sta v seštevku statističnih kazalcev, ki usmerjajo igralno podobo na euru, pred vsemi. Evropski prvaki izpred osmih let, Portugalci, imajo veliko šampionskih primerjav. Tudi takrat so v prvih štirih tekmah dosegli le pet golov in se v četrtfinale prebili po srečni zmagi proti Hrvaški (1:0).

V osmini finala sta bili največji osmoljenki Slovenija in Slovaška.

Osmina finala še ni izstrelila izstopajočega posameznika. Statistika močno v ospredje postavlja gruzijskega vratarja Giorgija Mamardašvilija, ki je s skupno 29 obrambami na turnirju daleč pred vsemi vratarji. Jan Oblak je zbral 14 obramb. Igralci so v službi moštva. V ospredju so bili igralci iz »druge vrste«, kot je raznovrstni Španec Fabian Ruiz ali potentni Nizozemec Cody Gakpo. Španci imajo tudi Nica Williamsa in izjemnega najstnika Lamina Yamala, prvega asistenta turnirja, Nemce osrečuje Jamal Musiala ...