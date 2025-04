Specialci razbili vrata, jih izvlekli ven in našli tone droge, med aretiranimi tudi bivši svetovni prvak (VIDEO)

Hrvaška policija se je pohvalila z uspešno akcijo proti preprodajalcem drog. Prijeli so več kot 40 ljudi, med njimi nekdanjega svetovnega prvaka v kikboksu Marka Benzona; sodelovali so v hudodelski združbi, ki je organizirala tihotapljenje najmanj 6688 kilogramov kokaina, 2520 kilogramov marihuane in 6500 tablet MDMA.

Policija je akcijo izvajala na območju Splitsko-dalmatinske, Zagrebške, Primorsko-goranske, Istrske, Šibensko-kninske, Zadarske in Dubrovniško-neretvanske županije. Ob tem so objavili dramatičen posnetek policijske akcije, v kateri so sodelovali tudi pripadniki posebnih enot.

Sicer pa na Hrvaškem zelo odmeva tudi protikorupcijska preiskava, v kateri so pridržali več znanih osebnosti.