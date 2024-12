Slovenci zlatega orla gledajo le od daleč

V izvrstni kulisi razprodane arene pod skakalnico v Oberstdorfu se je začela 73. novoletna turneja. Na tribunah so prednjačile nemške zastave, na skakalnici pa avstrijski velemojstri smučarskih skokov, ki so sobotno prevlado v kvalifikacijah potrdili s trojno zmago. Po prvi postaji je najbližje zlatemu orlu Stefan Kraft, Slovenci pa daleč od vrha. Na robu petnajsterice je kot najboljši končal Anže Lanišek, dva skoka sta v seštevek turneje vpisala še Timi Zajc in Lovro Kos.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Oberstdorfu (HS-137): 1. Kraft 335,1 (138, 135.5), 2. Hörl 331,6 (134.5, 135), 3. Tschofenig (vsi Avs) 323,6 (131, 140.5), 4. Paschke (Nem) 321,3 (138, 133.5), 5. Forfang (Nor) 318,9 (140, 136) ... 15. Lanišek 291,0 (133.5, 131), 25. Zajc 274,8 (133, 123.5), 29. Kos 261,5 (126, 129), 32. D. Prevc 134,1 (129), 46. Jelar (vsi Slo) 118,9 (113).

Prvi del sezone ni minil po željah slovenskih smučarskih skakalcev, občasni prebliski pa so puščali priprta vrata za tekmovalni razcvet na prvem vrhuncu sezone. Na treningih so še bili v stiku z vodilnimi, razplet sobotnih kvalifikacij pa je pokazal, da peterica varovancev Roberta Hrgote še vedno precej zaostaja za svetovnim vrhom.

Na njem kraljujejo avstrijski skakalci, ki so v soboto pobrali kar prvih pet mest in tekmecem nagnali strah v kosti, prebujenje nosilca rumene majice Piusa Paschkeja po manjši krizi je tudi domače ljubitelje smučarskih skokov, v Oberstdorfu se jih je zbralo 27.000, navdalo z optimizmom.

Eno mesto zagotovljeno

Slovenci so eno mesto v finalu imeli zagotovljeno, še preden je tehnični delegat Borek Sedlak dal dovoljenje za začetek nedeljske tekme. V paru prve serije sta se pomerila Lanišek in Domen Prevc, »Žaba« je upravičil vlogo favorita, Domen pa je bil za las prekratek, da bi v finale prišel kot srečni poraženec. Slovenci so si želeli vsaj v prvo deseterico, 17. mesto Laniška je bilo manj od pričakovanj, finale sta si izborila še Zajc (20.) in Kos (27.).

Pomanjkanje sproščenosti v prvi seriji bi še lahko pripisali uvodni tremi na prvem vrhuncu sezone, v drugi je bilo že jasno, da skakalnica v Oberstdorfu pri formi želenega zasuka navzgor še ni prinesla.

Anže Lanišek je bil najboljši med slovenskimi skakalci, bolj kot s 15. mestom je bil zadovoljen s kakovostjo svojih skokov. FOTO: Dejan Javornik

»Občutek na skakalnici je bil precej boljši kot v soboto, ni bilo slabo in na tem je treba graditi. To so smučarski skoki, stvari se hitro lahko obrnejo in moramo gledati naprej. Vem, česa sem sposoben in upam, da to dosežem čim prej,« je prikazano za nacionalno televizijo po tekmi trezno ocenil Lanišek, s 15. mestom najboljši med Slovenci.

Smučarski skoki so šport, v katerem odločajo malenkosti, po prvi od štirih postaj novoletne turneje pa se zdi, da bo Avstrijcem težko kdo kos. V Oberstdorfu so prikazali pravo skakalno simultanko, državno prvenstvo v malem je dobil Stefan Kraft, ki je prvi naredil korak k zlatemu orlu. Pod vznožje skakalnice ga je prinesel lanski zmagovalec Rjoju Kobajaši, ki tokrat ni bil v igri za najvišja mesta. Kraftu se je najbolj približal Jan Hörl, ki zaostaja za 3,5 točke, prvi favorit in zmagovalec kvalifikacij Daniel Tschofenig se je po prvem skoku držal za glavo (7.), v finalu pa napredoval na stopničke in potrdil, da je resen kandidat za skupno zmago. Tudi četrti Paschke (-13,8 točke) še ni vrgel puške v koruzo.

Niso slabi, drugi so veliko boljši

Turneja se bo na zadnji dan iztekajočega se leta nadaljevala v Garmisch – Partenkirchnu, skakalnici, ki Slovencem veliko bolj odgovarja. Hrgota napoveduje, da bomo videli precej lepšo sliko: »Očitno je Oberstdorf trn v naši peti, če je najboljši skakalec na 15. mestu. V Garmischu bomo skakali bolj samozavestno, če nič drugega, bomo rezultatsko precej bolj uspešni.« Stroka in Lanišek proti skoku v novo leto pogledujeta samozavestno, Zajc je bil po 25. mestu v prvem odzivu bolj realen: »Nismo mi tako slabi, a so ostali očitno precej, precej boljši. Še sami ne vemo, kje ga toliko 'biksamo', očitno imajo ostali nekaj več, česar mi nimamo.«

Ponovitev zmage Anžeta Laniška s prvega dne letošnjega leta se zdi znanstvena fantastika, a Garmisch za Slovence ponuja pravšnji popravni izpit in možnost, da se vsaj nekoliko približajo Avstrijcem in od blizu pospremijo nadaljevanje boja za zlatega orla.