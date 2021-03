Slovenci ravno prav nabrušeni za derbi s Hrvaško

Od Sočija do Nikozije

30 tekem za Atalanto je igral Josip Iličić ter zbral 6 golov in 9 podaj.

Matjaž Kek je včeraj v Stožicah opravil prvi trening s slovensko reprezentanco. FOTO: Mavric Pivk

Učinkovita Lovrić in Balkovec

Z včerajšnjim treningom nogometne reprezentance v stožiškem kompleksu je zaživela »operacija Katar 2022«. Selektorbo imel danes na voljo vse kandidate za sredin napad na ugledno ekipo Hrvaške (20.45) in sobotni obisk ruskega letovišča Soči (15.00). Prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo na Bližnjem vzhodu bo strahovito velik športni izziv in logistični zalogaj, toda režim tekmovanja bo enak za vseh 55 članic Uefe.»Vsi selektorji smo v tem obdobju v enakem položaju. Vsako tekmo spremljamo s strahom pred morebitno poškodbo nogometašev ali pozitivnim testom na koronavirus. Upam, da bo obisk svetovnega podprvaka v Ljubljani nogometni večer po meri najzahtevnejših navijačev in hkrati napoved vrnitve v normalnost, saj smo vsi – predvsem v nogometni družini – dodobra izmučeni od pandemije,« je ocenil pred začetkom prve prave delovne akcije v letu 2021 Matjaž Kek.Slovenci bodo v marčevskem ciklusu bojev za Katar 2022 igrali tekme v treh različnih terminih – v sredo ob 20.45, v soboto ob 15.00, naslednji torek na grško-turški meji razdeljenega Cipra pa ob 18. uri. Tekma s Ciprom v Nikoziji bo zadnje dejanje tokratne akcije, v naslednji – v začetku septembra – bodo Kekovi fantje spoznali še moč Slovaške in Malte. Načrt je znan: končati najmanj na drugem mestu v skupini H, kar bi prineslo dodatne kvalifikacije za arabski mundial, čeravno bi bil to v konkurenci Hrvaške, Rusije in Slovaške velik športni podvig.Hrvati bodo prispeli v Ljubljano na torkovo kosilo, popoldne se bodo predstavili tudi slovenskim medijem in odgovorili na vprašanje, kako bodoin soigralci krenili po vse tri točke. Tudi Kek je fante že zbral v metropoli, toda na stadionu Olimpije bo vadil le jutri zvečer, saj bo današnji trening opravil v nacionalnem vadbenem središču na Brdu pri Kranju, v četrtek pa bo slovenska odprava že prenočila na obali Črnega morja.Slovenska reprezentanca deluje vsaj na papirju dobro pripravljena za tri zrelostne izpite, ki čakajo nanjo v zadnjem tednu marca. Če odmislimo vratarjaki niza najzahtevnejše tekme kot po tekočem traku in v tem kontekstu sodi v drugo kategorijo reprezentantov kot njegovi soigralci, so Kekovi aduti v polju ravno prav ogreti za zgodovinsko zahteven ritem treh kvalifikacijskih tekem reprezentance v tednu dni. Nihče ni izžet, nihče ne bi smel biti preveč utrujen zaradi domnevno hudega ritma v klubu, nihče ni preveč poletel med oblake zaradi domnevnih ligaških uspehov. Velja tudi vice-versa: vsi dobivajo redno priložnost za igro, toda nekateri le po en polčas ali pol ure na tekmo. Takšno izhodišče je bilo v preteklih 30 letih prej izjema kot pravilo.Nekateri nosilci igre so ob tem ravno prav nabrušeni, da pokažejo svojim klubskim trenerjem, da se motijo, ker jim morda ne odmerjajo ustrezne minutaže., denimo, redno igra v majici Atalante, toda le izjemoma preživi na igrišču vseh 90 minut, tudi na včerajšnjem gostovanju Atalante v Veroni (0:2) je bilo podobno. Jbi moral biti nebeško motiviran in le upamo lahko, da bomo videli na delu velemojstra, kakršnega smo v zadnjih letih pogosto spremljali v serie A in ligi prvakov.Konec tedna sta opozorila nase tudiin. Zabeležila sta zmagi v švicarskem in turškem prvenstvu in se izkazala z učinkovitostjo. Balkovec je vzel skalp Kaysersiporju (3:0), Lovrić je z golom in podajo tako rekoč sam zmlel ugledno ekipo Basla (2:1). V sredo zvečer bi še kako prišla prav kakšna zadnja podaja bočnih branilcev ali zveznih igralcev, v nasprotnem primeru bodo glavni Kekovi topničarji zanesljivo nebogljeni v dvobojih z močnimi hrvaškimi branilci.