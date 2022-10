Slovenci na mrzli sever

Privržencem nogometa na sončni strani Alp se je proslavljanje »ugodnih« žrebov kvalifikacij za nastop na največjih tekmovanjih v zadnjem desetletju vedno vrnilo kot bumerang. In vendar je tudi po včerajšnjem žrebu v Frankfurtu, skupaj z obetavnimi predstavami in obstankom na B-ravni lige narodov, težko brzdati optimizem v lovu na vozovnice evropskega prvenstva, ki ga bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 gostila Nemčija. Tekmeci Slovencev bodo v skupini H Danci, Finci, Severni Irci, Kazahstanci in Sanmarinci. »Na koncu bi lahko bilo boljše, a tudi slabše. V ligi narodov smo pokazali, da lahko igramo proti vsakemu, razmišljati moramo o svojih kvalitetah in svoji reprezentanci, vedno pa je naš cilj uvrstitev na veliko tekmovanje,« je v odzivu na žreb dejal selektor Matjaž Kek in omenil dolgo pot v Kazahstan, kamor se bo Slovenija podala prvič v zgodovini.

Stari znanci

Gre sicer za najnižje rangirano skupino v celotnih kvalifikacijah, če upoštevamo trenutni položaj šestih reprezentanc (povprečje 85,3) na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Tako kot v letošnji ligi narodov – Slovenija je zasedla 3. mesto v svoji skupini za Srbijo in Norveško, a pred favorizirano Švedsko – se obetata dve gostovanji na severu Evrope. Danska, 10. reprezentanca sveta, je na štirih medsebojnih tekmah s Slovenci zabeležila ravno toliko zmag, poraženi polfinalisti lanskega EP so blesteli tudi v kvalifikacijah za letošnji mundial in se z nizom osmih zmag kot prvi prebili v Katar. S Finsko, udeleženko eura 2020, ima nogometna Slovenija izkupiček 1-0-1, stari Kekovi znanci pa so seveda Severni Irci, ki so spisali zgodovino z nastopom na euru 2016 in bili tekmeci Slovencev v uspešnih kvalifikacijah za SP 2010 in neuspešnih za euro 2012. Žreb v Frankfurtu, ki je potekal v družbi nogometnih legend Nemcev Jürgna Klinsmanna in Karl-Heinza Riedleja ter Italijanov Gianluce Zambrotte in Demetria Albertinija, slednja sta na oder prinesla tudi sloviti pokal Henrija Delaunaya, je pozorno spremljal tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Med občinstvom je završalo, ko sta v skupini C pristali lanski finalistki, zmagovalka Italija in poraženka Anglija, v skupini B pa Nizozemska in Francija. Redni del kvalifikacij se bo odvil med marcem in novembrom prihodnje leto, vozovnico za euro 2024 pa prinašata prvi mesti v skupini.