Šeško v polno, toda zasenčil ga je Kane

Slovenski nogometni as Benjamin Šeško se je vpisal med strelce na Allianz Areni, toda zasenčil ga je angleški kapetan Harry Kane. Dosegel je oba gola za Bayern, ki je proti Leipzigu končal niz treh porazov in vsaj malce zmanjšal napetost pri nemških prvakih.

Šeško in Kane, 25. junija v Kölnu tudi tekmeca na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, sta bila osrednja akterja derbija v Münchnu, kjer Bavarcem še vedno grozi, da bodo prvič po letu 2012 ostali brez lovorike. Še vedno pa lahko trener Thomas Tuchel osvoji dve, preden bo poleti zapustil ekipo.

Pri Bayernu so se prižgali vsi alarmi po porazih z Bayerjem iz Leverkusna (0:3), Laziem v ligi prvakov (0:1) in Bochumom (2:3), če bi klonil še proti rdečim bikom iz vzhodne Nemčije, bi bilo Tuchlove zgodbe bržčas že konec. Vsaj začasno ga je rešil Kane, ki je zadel v 56. minuti in po Šeškovem izenačenju (70.) dosegel odločilni gol z volejem v prvi minuti sodnikovega podaljška.

»Samo nadaljevati moramo s tem, kar delamo. Lepo je bilo zmagati, ampak to je bila le ena tekma. Narediti moramo vse, da dobimo vse do konca sezone,« je odločen Kane, vodilni strelec bundeslige s 27 goli (31 v vseh tekmovanjih). »Morali smo se odzvati na tri poraze. Imamo odgovornost do kluba in trenerja, ne moremo sedeti križemrok in tarnati nad usodo,« dodaja 30-letni napadalec, za katerega je Tuchel prejšnji teden dejal, da ima premalo podpore soigralcev. »Bolj moramo biti povezani. Akcijo za prvi gol sva na treningu vadila z Jamalom Musialo. Tako moramo graditi naprej,« je še povedal Kane, ki še vedno lovi svojo prvo trofejo.

Šeško je igral do 90. minute, zapravil je dve veliki priložnosti, ko se je znašel sam pred vrati, a mu je Manuel Neuer preprečil veselje. Sedmi gol v bundesligi je naposled dosegel iz gneče tudi z nekaj sreče. Vseeno ni bilo dovolj za točko, po Kanovi zaslugi je zaostanek za Leverkusnom (premagal je Mainz z 2:1) ostala osem točk. »Sezona se ne odvija po naših željah. Vsa čast Leverkusnu. Mi se moramo boriti naprej in pritiskati nanj v upanju, da se nam nasmehne sreča,« ostaja optimist nekdanji napadalec Tottenhama.

Šeška ne mika iz Leipziga

Šeško je medtem vse bolj vroča roba na nogometni tržnici. Med drugimi se zanj zanimata Arsenal in Newcastle, vendar je potrdil, da ga ne mika iz Leipziga. »Tukaj se dobro počutim, klub mi ustreza. Bomo videli, koliko let bom ostal,« je za Bild povedal Radečan, ki je na transfermarktu vreden 30 milijonov evrov, a bi lahko Nemci zanj iztržili še enkrat toliko, če bi se ga poleti odločili prodati.

Tudi slovenski kapetan Jan Oblak ni imel uspešnega vikenda. Atletico je pri zadnjeuvrščeni Almerii iztržil le točko, Oblak je moral dvakrat pobrati žogo iz mreže. Atleti, ki so izgubili pri Interju z 0:1, so malce bolj ogrozili svoje nastopanje v ligi prvakov v naslednji sezoni. »Premalo agresivnosti je bilo v obrambi. Kriv sem jaz, ekipe nisem dobro pripravil na gostovanje,« se je s pepelom posul trener Diego Simeone, ki ga v četrtek čaka še težje delo, Atletico bo na povratni tekmi polfinala španskega pokala v Bilbau poskušal izničiti domači poraz z 0:1.

V Angliji sta Manchester City in Arsenal z zmagama znova povečala pritisk na vodilni Liverpool, domači poraz s Fulhamom pa si je privoščil Manchester United (1:2), ki mu grozi, da bo ostal brez evropske vstopnice.