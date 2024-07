Sanjska Pogačarjeva etapa na Galibierju

V prvi alpski preizkušnji Toura smo dočakali prvo mojstrovino Tadeja Pogačarja (UAE). Na Galibierju se je otresel vseh tekmecev, nazadnje Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), slavil svojo 12. zmago na veliki pentlji ter si prikolesaril prvo otipljivo prednost v rumeni majici.

Sporočilo 4. etape od Pinerola v Piemontu do vasi Valloire v Savojskih Alpah ni bilo le, da je Pogačar ta čas korak pred tekmeci, temveč tudi, da je njegova ekipa UAE na gorskih preizkušnjah daleč najmočnejša. Pogi je imel še vedno pred seboj Adama Yatesa, Joãa Almeido in Juana Ayusa, ko je bil enodnevni nosilec rumene majice Richard Carapaz (EF Education) že daleč zadaj in so v skupini favoritov ostala le največja imena, Vingegaard, Primož Roglič (Red Bull), Carlos Rodriguez (Ineos) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step).

To je bila sanjska etapa, neverjetno je, da sem jo končal sam v ospredju.

Že dobre 3 km pred vrhom 2642 m visokega Galibierja je s težavo tempu vlaka UAE sledil Roglič, ki pa je s svojo prislovično trmo pregrizel skoraj do vrha. Do Pogačarjevega silovitega skoka v zadnjem kilometru klanca, ki mu je Vingegaard sprva sledil, nato pa se je med velikima tekmecema začela pojavljati vrzel. Na vrhu je ta znašala osem sekund, dovolj, da Danec v 19-kilometrskem spustu do cilja ni mogel izkoristiti zavetrja Slovenca.

Ta je bil že pol minute spredaj, ko so Vingegaarda ujeli zasledovalci, med katerimi je bil na veselje slovenskih navijačev tudi Roglič. A Pogačarjeve zmage ni mogel preprečiti več nihče, 25-letnik s Klanca pri Komendi je pribrzel v cilj 35 sekund pred Evenepoelom, Ayusom in Rogličem, Vingegaardu so v zaključku vidno pojenjale moči in je izgubil dve sekundi več.

Bitka s samim seboj

»Izjemno sem zadovoljen, takšen je bil načrt in izpeljali smo ga do popolnosti, to je bila sanjska etapa, neverjetno je, da sem jo končal sam v ospredju. Bolje ne bi moglo biti,« Pogačar ni skrival zadovoljstva po svoji prvi letošnji zmagi na Touru, skupno že 12. Rumeno majico nosi 45 sekund pred Evenepoelom in 50 pred Vingegaardom.

Z dobrim zaključkom se je Roglič povzpel na 5. mesto, 1:14 za rojakom. »Zelo hitro je šlo zaradi Tadeja, a ravno prav hitro zanj, zasluži si vse čestitke. Je bilo pa tudi zame malo bolje, tekmecem sem bil bližje. Boril sem se sam s seboj, na koncu je bilo to dovolj, vsekakor sem zadovoljen s to etapo,« je povedal 34-letni Kisovčan.

Pred karavano sta dve ravninski preizkušnji, v petkovi 7. etapi pa sledi naslednja velika bitka za rumeno majico, 25,3 km dolga vožnja na čas.