Robi Prosinečki ima lepe spomine na Ljudski vrt

Matjaž Kek in Brane Oblak na trenerskih stolčkih, zvezdniška Olimpija z Robertom Prosinečkim. To je bilo prvo poglavje največjega derbija zdajšnjega trenerja Olimpije Prosinečkega. Zeleno-beli so v Ljudskem vrtu pod njegovo taktirko napolnili mariborsko mrežo za zmago s 3:0. A zadnji so se smejali vijolični. Za Bežigradom so tri tekme pred koncem razblinili še zadnje Olimpijine upe o naslovu prvakov. Junak zadnjega derbija (3:3) s slovitim Hrvatom na igrišču je bil trikratni strelec Damir Pekić.

Damir Pekić je prepričan, da so Mariborčani veliki favoriti za šampionsko zvezdico. FOTO: Tadej Regent

To je bila tudi zadnja vijolična šampionska sezona pred petletno sušo, ki je po jesenskem delu sezone kazala drugačen konec, šampionski za Olimpijo. A je na koncu osvojila le tretje mesto, brez Oblaka in s Suadom Beširovićem v vlogi trenerja.

»Nisem pomislil, da je šlo za zadnji derbi, v katerem je igral Prosinečki. Vem pa, kaj se je posrečilo meni,« je obudil spomin takratni junak Pekić, ki je v naslednjem kolu proti Celjanom s svojim 12. ligaškim golom potrdil naslov prvaka. Mariborski strelec je v drugem delu sezone dosegel sedem golov. Za najboljšim mariborskim strelcem v sezoni Ljubljančanom Erminom Rakovićem je zaostal za dva gola.

Prvenstva z zvezdnikom, kot je bil Prosinečki, se ne pozablja. »Derbiji so bili že tako polni čustev in imajo poseben naboj, ampak ko veš, da je tekmec igralec takšnega kova, kot je bil Robi, potem je vse še bolj vznemirljivo. Takoj se je videlo, kdo je glavni na igrišču, da ima karizmo, znanje, imeniten pregled nad igro. Z naskokom je bil najboljši. A je tudi res, da nam takrat ni gorelo pod nogami. Vse smo imeli pod nadzorom in naslov ni bil ogrožen. Olimpija bi se nam lahko le približala. Tekmo pa bi morali zapeljati v visoko zmago,« je spektakularen derbi na Plečnikovem stadionu opisal eden od najboljših strelcev v zgodovini slovenskih prvenstev.

Tudi Pekića zdaj zelo zanima, kako se bo v trenerski vlogi znašel igralski virtuoz. »Ko ima nekdo nekaj več, tudi vidi več, in Robi je imel odlično izhodišče za trenerski poklic. Čudim se, da ni še več izvlekel iz svojega znanja. Upam pa, da bo pri Olimpiji zdržal dlje, ker bi jo dolgoročno lahko postavil na noge,« zeleno-belim želi stabilno prihodnost pod taktirko velikega Žutega.

V ugledni strelski družbi Damir Pekić je skupno zabil 103 gole v 266 tekmah 1. SNL. V sezoni 2000/2001 je bil s 23 goli tudi najboljši strelec lige.

Maribor je vodilni, Olimpija je že devet tekem brez poraza v derbijih. Bi se njen niz lahko podaljšal? »Sproščena bo, nevarna in napadalna. Pričakujem enega od boljših in odprtih derbijev. Mariborčani so upravičeno prvi favoriti za naslov prvaka. Pod vodstvom trenerja Radovana Karanovića igrajo tako, kot igrajo šampioni. Tekmecem ne dopuščajo veliko, v obrambi so zanesljivi, v napadu svoje priložnosti izkoristijo. Igra je stabilna in vedo, kaj želijo. Ogrozijo jih lahko le Koprčani, morda, če bodo zmagali v Ljudskem vrtu, tudi Ljubljančani,« komaj čaka na sobotni derbi zdaj le še nogometni navijač.