Zgodovinski trenutek: v Pekingu je zadonela slovenska himna (FOTO)

Med prvo in drugo serijo moške skakalne preizkušnje na srednji skakalnici, kjer je Peter Prevc za las ostal brez odličja, je na olimpijskem prizorišču potekala slavnostna podelitev skakalkam. Nika Križnar si je okoli vratu nadela bronasto medaljo, Urša Bogataj pa zlato.

Urša Bogataj, Katharina Althaus in Nika Križnar FOTO: Marko Djurica Reuters

Urša in Nika sta bili tudi danes vidno ganjeni. Znova so tekle solze sreče, ko je zadonela slovenska himna in ko sta zaplapolali kar dve slovenski zastavi. Prvič se je sicer zgodilo, da sta na zmagovalne stopničke na isti posamični olimpijski tekmi stopili dve slovenski tekmovalki.

Urša in Nika z mislimi že pri mešani ekipni tekmi

Urša je dejala, da ne more verjeti, da se ji je vse tako sestavilo na najpomembnejši tekmi. »Dojela bom verjetno šele po olimpijskih igrah. Z mislimi sem že pri jutrišnji tekmi in upam, da mi bosta še jutri uspela dva dobra skoka.« Nika pa je povedala, da je zelo vesela in ponosna, da lahko zastopa Slovenijo na tak način. »Presrečna sem, da sem lahko na stopničke stopila z najboljšo prijateljico. Da lahko to skupaj doživljava in navijava druga za drugo. V tej kolajni je veliko truda, odrekanja in definitivno je bil največja spodbuda za to Zoran Zupančič.« Omenila je še Gabra Arha in se mu zahvalila: »Tudi on bi si zaslužil biti tukaj in se poveseliti z nami. Res sem vesela, da sem del tega zima, ker se res podpiramo in spodbujamo.«

To sta prvi odličji za Slovenijo na letošnjih olimpijskih igrah. Bogatajeva je po Tini Maze prva Slovenka z zlatom na zimskih olimpijskih igrah, kjer ima Slovenija po zaslugi Križnarjeve zdaj 13 bronastih odličij. Število posameznih odličij v smučarskih skokih se je povzpelo na pet (prej Matjaž Debelak leta 1988 v Calgaryju in Peter Prevc dve leta 2014 v Sočiju), temu pa je treba dodati še dve moštveni (Calgary 1988 in Salt Lake City 2002).