Rafael Nadal v solzah! Takole se je poslovil od blesteče teniške kariere ... (VIDEO)

Bleščeča kariera španskega teniškega superzvezdnika Rafaela Nadala se je končala v torek, ko je Nizozemska v četrtfinalu teniškega Davisovega pokala z 2:1 v zmagah izločila Španijo. Nadal je pred kratkim napovedal, da bo moški ekipni turnir zadnji v njegovi karieri, poročajo mediji, med njimi agencija AFP in britanski BBC.

Osemintridesetletni Španec, 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je v torek odigral svoj zadnji posamični dvoboj. Nadala je s 6:4 in 6:4 premagal Botic van de Zandschulp.

»Moje telo noče več igrati«

Nadal je v Malagi igral prvič po izpadu v drugem krogu olimpijskih iger v Parizu, ko ga je premagal Novak Đoković, tudi pred tem pa je v zadnjih dveh letih odigral malo dvobojev.

Rafael Nadal ob predsedniku španske teniške zveze Miguelu Diazu (levo) in predsedniku Mednarodne teniške zveze Davidu Haggertyju (desno). FOTO: Thomas Coex Afp

»Bilo je 20 let profesionalne kariere, v kateri ste me vodili skozi dobre čase, v slabih pa ste me spodbujali, da sem še naprej igral,« je Nadal povedal množici, ki ga je prišla spodbujat. »Rad bi čestital Nizozemski in se zahvalil celotni španski ekipi, ki je tukaj, ki mi je dovolila, da ponovno igram v Davisovem pokalu. Ni se izšlo tako, kot smo si vsi želeli. Dal sem vse, kar sem imel.«

»Resnica je, da nikoli ne želiš priti do te točke. Nisem utrujen od igranja tenisa, a moje telo noče več igrati in to moraš sprejeti. Počutim se močno privilegiranega, saj je tisto, kar sem vedno rad igral, postalo moj poklic.«

Težko zadrževal solze

Številni so ostali v dvorani in še zadnjič vzklikali »Rafa, Rafa, Rafa«. Ko je prišel trenutek, da Nadal zasede osrednje mesto, so mu namenili nov aplavz in več kot minuto dolge ovacije. Nadalova družina, vključno z ženo Mery Perello, sinom Rafaelom mlajšim, staršema Ano Mario in Sebastianom ter sestro Maribel, je bila na tribunah.

Člani njegove ekipe so nosili majice z logotipom Raging Bull (Pobesneli bik), ki je postal njegov vzdevek, navdihnjen z njegovim neuklonljivim borbenim duhom. Po končanem iskrenem govoru v španščini so se glavne luči zatemnile in Nadala je osvetlil reflektor.

Nekaj trenutkov je strmel v dvorišče in si grizel ustnico, medtem ko je komaj zadrževal solze.

Pustil bogato zapuščino

Zatem je sledila video montaža vrhuncev kariere in osebnih sporočil športnih superzvezdnikov, vključno s teniškimi legendami Rogerjem Federerjem, Novakom Đokovićem, Sereno Williams in Andyjem Murrayjem, skupaj z nogometaši Davidom Beckhamom, Andresom Iniesto in Raulom ter golfistom Sergiom Garcio.

Rafael Nadal še zadnjič maha množici, 19. novembra 2024. FOTO: Thomas Coex Afp

Sledil je še en dolgotrajen aplavz, preden je odšel z igrišča in med potjo pošiljal poljube, zadnjič kot profesionalni igralec.

Nadal se je upokojil kot drugi najuspešnejši moški posamični igralec vseh časov po številu zmag na turnirjih za grand slam, zaostaja le za dolgoletnim tekmecem Novakom Đokovićem (24).

Nadal, znan kot »kralj peska«, je rekordnih 14-krat dvignil naslov prvaka na OP Francije med posamezniki, pri čemer je dobil 112 od svojih 116 velikih dvobojev na Rolandu Garrosu.

Noben igralec na istem turnirju ni osvojil toliko naslovov za grand slam med posamezniki.