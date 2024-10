Pri Mohoriču je imel hudič mlade

Slovenski kolesarji so letos slavili 46 zmag, morda kakšno dodajo še ob koncu sezone. Danes se začenja zadnja etapna preizkušnja svetovne serije na Kitajskem, na kateri bo nastopil Matevž Govekar, njegovega moštvenega kolega pri Bahrainu Victoriousu Mateja Mohoriča pa v nedeljo čaka enodnevna dirka v Ucunomiji na Japonskem. Uspešna dirka bi bila dobrodošla za samozavest Gorenjca, ki mu letos nič ni šlo po načrtih.

Mohoričev začetek sezone je obetal veliko, dobil je 2. etapo dirke po Valencii. A sledil je padec na dirki po Flandriji in celjenje poškodovanega komolca se je tako zapletlo, da se je v karavano vrnil šele na dirki po Sloveniji 12. junija. Na njej je dvignil formo in v Trebnjem osvojil naslov slovenskega prvaka v vožnji na čas. Bil je nared za Tour, na katerem pa se je izkazalo, da ima pri njem hudič to sezono veliko mladih.

Zaradi viroze je dirko končal z zadnjimi močmi. Ko je septembra kazalo, da bo eden ključnih mož slovenske reprezentance na SP v Zürichu, je padel na ogledu trase dirke na makadamu v Gironi. Slovenska reprezentanca se je kljub njegovi odsotnosti veselila mavrične majice Tadeja Pogačarja, Mohorič pa je okreval pravi čas, da je v Belgiji branil naslov svetovnega prvaka v »gravlu«. Ni ga predal brez boja, a je ob zmagi Mathieuja van der Poela zasedel 7. mesto.

Pridejo tudi takšna leta, vendar sem še vedno zmagovalec po duši in srcu, boril se bom do konca.

Evropski del cestne sezone je sklenil na dirki po Lombardiji, kjer je bil med 21 ubežniki, ki so dolgo vztrajali v ospredju, nato pa se tako kot drugi tekmeci priklonili Pogačarjevi 25. sezonski zmagi. »Spet je zasluženo zmagal najboljši kolesar na svetu. Tadej dokazuje, da je izjemno talentiran in lačen zmag. Za to trdo gara, to ne pride samo od sebe. Slovenci moramo uživati v tem trenutku, ker bržkone ne bo trajal večno,« je rojakovo prevlado ocenil Mohorič, ki bo sezono končal leto starejši.

V soboto bo dopolnil 30 let, v nedeljo bo dirkal na razgibani krožni preizkušnji v Ucunomiji. »Sezona je bila rezultatsko zelo slaba, ne le zame, temveč za vso ekipo. Ni šlo za pomanjkanje truda ali trdega dela. Vsakič, ko sem bil dobro pripravljen, je prišla smola s padci ali zdravstvenimi težavami. Pridejo tudi takšna leta, vendar sem še vedno zmagovalec po duši in srcu, boril se bom do konca. Prepričan sem, da bom v prihodnosti še dosegel kaj lepega,« je optimističen Moho. Miha Hočevar