Pred začetkom SP v rokometu: Bodimo mi tisti, ki udarijo prvi

Danes po kosilu bo slovenska rokometna reprezentanca iz hotela Bioterme v Mali Nedelji odpotovala proti Katovicam, kjer jo v četrtek ob 18. uri čaka prva tekma na 28. svetovnem prvenstvu s Savdsko Arabijo. Kaj si od nastopa na mundialu na Poljskem in Švedskem od ekipe Uroša Zormana obetajo nekateri strokovnjaki?

Tone Tiselj, nekdanji selektor: »Mislim, da je realen cilj naše reprezentance boj za mesta, ki prinašajo olimpijske kvalifikacije. Če že ne bo četrtfinala, bi bilo dobro zasesti vsaj 9. ali 10. mesto, kar bi lahko bilo dovolj. Velikega presežka od Slovenije ne pričakujem. Kakovost naše ekipe je vedno nekje okrog 10. mesta. Kadar se je vse izšlo, smo lahko šli tudi v polfinale, v tem trenutku pa stvari okrog rokometa in reprezentance niso na takšni ravni, kot so bile včasih. Vedeti je treba, da je bila Slovenija na SP povabljena, zato se ne sme pritoževati nad težko skupino. Verjetno bo ključna tekma s Poljsko.«

Branko Tamše, trener: »Na podlagi informacij, ki sem jih dobil s tekem proti Madžarski, sem optimističen. Začeli smo igrati hitrejši, modernejši rokomet, ki ga ti igralci zmorejo. Mladi fantje, ki so dobili priložnost, so pokazali, da so lačni in željni dokazovanja. Razmišljam pozitivno, vsi pa se zavedamo, da je skupina težka. Savdska Arabija mora biti premagljiva, potem pa prihajajo domačini Poljaki. To bo že ena od ključnih tekem za Slovenijo.«

Uroš Šerbec, nekdanji reprezentant: »Vsakič ko pospremimo reprezentanco na novo tekmovanje, smo optimistični. Toda pod prejšnjim vodstvom rezultati niso bili na zadovoljivi ravni. Pričakujem napredek. Zadnja tekma z Madžari nam lahko vliva samozavest, mlajša garnitura igralcev se je dobro borila. Upam, da v ekipi zadržijo pozitivno kemijo in da jo še utrdijo skozi prvenstvo. Če sem iskren, ne napovedujem kakega velikega uspeha, pričakujem pa več energije, borbenosti, želje, motivacije.«

Roman Pungartnik, nekdanji reprezentant: »Na tem SP je realen cilj drugi krog, če se zvezde postavijo prav, pa se lahko pride tudi daleč. Napovedovanje četrtfinala ali kolajne ne bi bilo pošteno do mlajših fantov, nosilci igre pa so imeli v tej sezoni kar precej težav v klubih. Upam, da se bodo zato v reprezentanci spet hoteli dokazati. Na tekmah z Madžari se je pokazalo, da se naši znajo zoperstaviti telesno močnejšim tekmecem. Pokazali so borbenost, le ta pelje do dobrih rezultatov. Ampak ne takrat, ko te kdo tepe, takrat je že prepozno, ti moraš biti prvi, ki udari.«

Ivo Milovanović, nekdanji komentator: »Zorman je motivator in bo znal igralce prepričati, da lahko premagajo vsakogar. Druga stvar pa je kakovost. Nimamo pravih občutkov, ker Slovenija že dve leti ni odigrala močne tekme. Prava slika bo jasna že na prvih tekmah v Katovicah, predvsem s Poljsko in Francijo. Verjamem, da lahko fantje, če stopijo skupaj, pridejo vsaj z dvema točkama v drugi del, potem pa bo vse odvisno od tega, ali so telesno dobro pripravljeni ali ne, ali je pri starejših igralcih dovolj motiva in koliko je kakovosti pri mlajših. Brez borbenosti, srčnosti, pristopa, motiviranosti, ni nobenih možnosti za uspeh.«