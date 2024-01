Poraz proti Portugalcem Slovencem bolj kot ne odnesel upe na polfinale

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi drugega dela evropskega prvenstva v Hamburgu izgubila proti Portugalski s 30:33 (17:18). S tem si je že skorajda zaprla vrata do polfinala, ki bo na sporedu naslednji petek v Kölnu.

Slovenija nikakor ni našla rešitve za razpoloženega najboljšega strelca prvenstva, Martima Costo, ki je dvoboj sklenil z 11 goli. Pri Slovencih jih je sedem dosegel Borut Mačkovšek.

To je bil tretji slovenski poraz proti Portugalski na jubilejnem desetem medsebojnem obračunu. Nazadnje je bil iberski predstavnik boljši pred 12 leti in pol v kvalifikacijah za EP 2012.

Slovenci imajo dve tekmi pred koncem drugega dela dve točki, Portugalci so zdaj pri štirih. Toliko jih imata s tekmo manj oziroma pred večernim derbijem skupine 2 tudi Danska in Švedska. Norveška in Nizozemska, ki se bosta pomerili ob 18. uri, sta še brez točk.

V izločilne boje, ki bodo v Kölnu, napredujeta le po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela. Tretjeuvrščeni zasedbi bosta igrali za peto mesto.

Slovenci so doslej na prvenstvu premagali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27) v prvem delu, na prvi tekmi drugega dela pa so morali priznati premoč aktualnim evropskim prvakom Švedom (22:28).