Pogačarjev nekdanji pomočnik: »To je najboljši Tadej, kar sem ga videl«

»To je najboljši Tadej, kar sem ga videl, že zdaj boljši kot lani. Vem, da je pred sezono spremenil nekaj stvari in je zdaj na višji ravni,« je njegov nekdanji pomočnik George Bennett za Cycling Weekly ocenil predstave Tadeja Pogačarja na dirki po Kataloniji. Težko bi mu oporekali, saj je slovenski zvezdnik, potem ko je dobil tudi sprint v Barceloni, na enotedenski dirki slavil štiri etapne zmage in najbližjega zasledovalca Mikela Lando ugnal za 3:41.

»Zelo sem vesel, da sem dobil še to etapo, čeprav to ni bil naš prvotni načrt. Naš prvi adut je bil Marc Soler, jaz sem le sledil potezam drugih. Nato je Joao Almeida dobro potegnil na zadnjem klancu in skoraj bi mu uspelo priti do cilja, želel sem si, da bi mu, sem pa tudi vesel, da sem lahko dokončal ekipno delo,« je Pogačar v Barceloni povedal o piki na i dirki, na kateri je imela ekipa UAE pod vodstvom športnega direktorja Andreja Hauptmana vse pod nadzorom.

Pripravljen za Giro

»Pokazal je izjemno formo, a tudi zrelo vožnjo. Dolgi pobegi so morda posledica tega, da se jih je pred njim lotil Remco Evenepoel. Še sam se je želel preizkusiti v tej prvini, ki pa v sodobnem kolesarstvu ni najboljša deviza. Bolj smotrno je izkoristiti druge in hraniti svoje moči. Pri takšnih pobegih se gotovo iztrošiš. Po drugi strani so se v njegovem taboru pametno odločili, da ga umaknejo z dirk in da gre na višinske priprave. Po eni dirki ali dveh bo pripravljen za Giro, na katerem bo imel tudi močno ekipno podporo,« je nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret optimističen pred Pogačarjevim krstnim nastopom na rožnati dirki.

Vseeno še ne želi soditi o tem, ali je Pogi storil kakovostni preskok, s katerim bi lahko končal dvoletno prevlado Jonasa Vingegaarda na Touru. »O tem je težko govoriti, ker se še ni soočil z vso konkurenco in prav je tako. Če se odločiš za tritedensko dirko, se pred njo preizkušaš v lažjih pogojih, tako pridobiš na samozavesti, prikriješ morebitne slabosti in jih do vrhunca sezone poskušaš odpraviti. V tem pogledu je Pogačar v prednosti,« je še povedal Ropret.

Pogačarja skoraj mesec dni, do dirke Liege–Bastogne–Liege 21. aprila, ne bomo videli na startu, zato pa se 1. aprila na dirki po Baskiji na sceno vrača Primož Roglič.