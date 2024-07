Pogačar še vedno drži vodstvo, ali bo zmagal na Touru? Taktike ne razkriva

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) po današnji 18. etapi dirke po Franciji že pogleduje proti petku in zanj kraljevski etapi od Embruna do Isole 2000 (144,6 km). V izjavi za organizatorje dirke je bil znova igrivo razpoložen, a ni izdal taktike za 19. etapo.

Sprva je ocenil dogajanje v današnji etapi od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Ta je sicer minila mirno, kar se tiče dirkanja v glavnini, a je bilo vroče, trasa pa razgibana.

»Dober občutek je, ko gre enkrat vse po načrtu, a trasa ni bila ravno takšna, da bi se kje posebej sprostili. Ves čas je šlo gor in dol. Vseeno kar zahteven dan, ampak vse je bilo pod nadzorom, zato sem vesel,« je dejal v izjavi za organizatorje Toura.

Ko so ga vprašali, kaj meni o petkovi 19. etapi s tremi zelo zahtevnimi prelazi, je odgovoril z vprašanjem: »Smo se že odločili, katera etapa bo dobila oznako kraljevska? Jutrišnja bi lahko bila takšna.«

Kolesarje najprej v etapi čaka prelaz Vars, nato pa sledi vzpenjanje proti najvišji točki letošnjega Toura na Cime de la Bonette na 2802 m nadmorske višine, za konec pa še Isola 2000 (16,1 km/7,1 %).

FOTO: Marco Bertorello Afp

»Prelaz Bonette mi je zelo všeč, tudi na Isoli 2000 sem veliko treniral v mesecu pred Tourom na višinskih pripravah. Veselim se že dirkanja tam,« je dodal nasmejani vodilni kolesar na francoski pentlji.

V seštevku ima še naprej 3:11 minute naskoka pred zmagovalcem zadnjih dveh Tourov Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) ter 5:09 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali zaostajajo že 13 minut in več.

Prednost domačega terena?

Glede na to, da Pogačar veliko trenira ravno na teh prelazih, saj živi v Monaku nedaleč od tam, so ga organizatorji vprašali, ali bi lahko imel prednost domačega terena?

»Ne bi rekel, imam pa prednost treh minut in 11 sekund, zato naj tako tudi ostane. Bomo videli jutri, ali bomo obdržali ta naskok ali pa ...« je odgovor s premorom in nasmehom v zraku pustil 25-letnik s Klanca pri Komendi. Prvi kolesar svetovne lestvice bo v 19. etapi še 35. dan nosil majico vodilnega na letošnjih Giru in Touru.

Doslej je izkoristil vsako priložnost za napad, tudi ko je pred tem govoril o bolj obrambni taktiki. »Najprej bomo mislili na obrambo prednosti, potem pa na zadnjem klancu videli, kako se bodo vrtele noge,« je še dejal o petkovi etapi.

Tam se nadeja tudi velikega števila slovenskih navijačev: »Res uživam na tem Touru, vzdušje v ekipi je odlično, lepo pa je videti toliko slovenskih navijačev ob cesti.«

Tudi Belgijec je spoznal teren vnaprej

Poleg Pogačarja je Isolo 2000 spoznal tudi nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja Evenepoel. »Dva tedna sem treniral tam, ker sem vedel, da veliko kolesarjev živi v Nici ali v Monaku ter tam okoli dobro pozna te ceste. Zato sem moral tja še sam,« je organizatorjem dejal 24-letni Belgijec.

Svetovni prvak v kronometru je v sredo napadel Vingegaarda in mu vzel 12 sekund, zato pogleduje po lestvici navzgor: »Te tri etape, ki sem jih zdaj dodobra spoznal, bodo štele ogromno v boju za skupni seštevek. Dobro se počutim, imam dobre noge, obenem pa sem domač tudi na visoki nadmorski višini, zato zame jutrišnji dan v tem pogledu ne bo predstavljal težav.«

»Očitno se obeta ognjemet. Govorile bodo noge, skrivnosti pa ne bo več. Če se bo ponudila priložnost za etapno zmago, bom poskusil, a najprej moramo videti, kakšna bo sestava bega v začetku etape,« je še pred pomembnim dnem v francoskih Alpah dejal Evenepoel.