Po sezoni za pozabo se je oglasil Dončić: Tako smo se dogovorili, a mi ni bilo všeč

Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je po zadnji tekmi sezone, četudi ni bil del ekipe na parketu, prišel pred novinarje in povedal, da je srečen v Dallasu, zato naj navijačev ne skrbi. Hkrati je dejal, da pred naslednjo sezono pričakuje spremembe v klubu. Dallas Mavericks so izgubili zadnjo tekmo rednega dela proti San Antoniu in tako končali sezono, ki bo šla hitro v pozabo. Ekipa, ki je lani igrala v finalu zahodne konference oziroma polfinalu lige, je letos ostala brez končnice.

Vodstvo kluba se je s tem sprijaznilo že dve tekmi pred koncem rednega dela, zato je Luka Dončić zadnjo tekmo spremljal s klopi v družbi lastnika kluba Marka Cubana, na predzadnji proti Chicagu pa je igral le prvo četrtino. »Tako smo se dogovorili, vendar mi to ni bilo všeč,« je dejal Dončić in nadaljeval: »Nisem rekel, da želim zapustiti Dallas. To sem nekje prebral, vendar tega nisem rekel. Srečen sem v Dallasu, zato naj navijačev ne skrbi.«

Luka Dončić je peto sezono v ligi NBA končal s povprečjem 32,4 točke, 8,6 skoka in osem podaj. Njegova ekipa je z izkupičkom 38-44 zasedla 11. mesto na zahodu.

Na zadnjih petindvajsetih tekmah le sedem zmag

Katastrofalno je igrala po premoru zaradi vikenda zvezd, se pravi od sredine februarja do aprila, potem ko se je ekipi pridružil zvezdnik Kyrie Irving. Pred njegovim prihodom je bil Dallas četrti na zahodu s 96 odstotki možnosti za končnico. Na zadnjih petindvajsetih tekmah pa je zabeležil le sedem zmag. »Upam, da bo Irving ostal v Dallasu. Mislim, da se je dobro vklopil v moštvo. Seveda ljudje gledajo na številke in mislijo, da temu ni tako. A za ustvarjanje kemije in odnosov je potreben čas,« je danes na novinarski konferenci dejal Dončić.

Ljubljančan in osemkratni udeleženec tekme All Star ter prvak lige s Clevelandom 2016 sta skupaj odigrala le šestnajst tekem. Dobila sta jih zgolj pet, kar je po odstotku (31,3%) najslabši izkupiček dveh kolegov iz All Star tekme po 1976. »Seveda se mora nekaj spremeniti. Lani smo igrali v finalu zahoda. Zabavali smo se. Vzdušje je bilo odlično, genialno,« je dodal Dončić.

Rad bi ostal v Dallasu do konca kariere, a to si morajo zaslužiti

Podobno je pred kratkim povedal tudi lastnik Mavericks Mark Cuban. »Luka bi rad ostal v Dallasu do konca kariere, a to si moramo zaslužiti. Igralci običajno niso v istem klubu 17 let.«