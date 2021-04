Pasti spletnih tekmovanj

ČRNI NA POTEZI

Fedosejev – J. Van Foreest, evropski klubski pokal (internet) 2021. Zadnja poteza belega (25.e6) je bila zelo lahkomiselna in črni je izkoristil ponujeno priložnost, s katero je prišel do popolnoma dobljene pozicije. Kako?

REŠITEV: 25…d2! 26.Ke2 Txf2+! 27.Kd1 Td8! in zaradi sila neugodne pretnje Tf1+ je beli izgubil veliko materiala in v nadaljevanju tudi partijo.

Predlaga detektor laži

ni podpisa

Zaradi nadaljevanja neugodnih trendov širjenja koronavirusa večina uradnih šahovskih tekmovanj poteka prek spleta in, kot kaže, bo tako ostalo še nekaj časa. Prvič je na ta način potekal tudi evropski klubski pokal. Slovenske barve so zastopali aktualni ekipni državni prvaki iz mariborskega Železničarskega šahovskega kluba, ki se jim s pomlajeno zasedbo po dobrem začetku prvega dela na koncu ni uspelo uvrstiti v nadaljnje boje.Spletna tekmovanja v določeni meri uspešno nadomeščajo odpovedane turnirje, ki jih je zaradi aktualnega položaja nemogoče organizirati v običajni obliki. A zaradi same narave igranja prek spleta postajajo nekatere težave in izzivi, s katerimi se je šahovski svet soočal že pred pandemijo, zdaj še bolj pereči. Gre predvsem za to, kako na spletnih tekmovanjih zagotoviti pošteno igro in preprečiti uporabo nedovoljene (računalniške) pomoči. V današnjem času, ko že procesorska moč vsakega pametnega telefona zadostuje za zmago proti najboljšim šahistom na svetu, je integriteto in legitimnost tekmovanj vedno težje zagotavljati celo na standardnih turnirjih, kaj šele na takšnih brez telesne prisotnosti.Odkar se je v zadnjem letu večina šahovskega dogajanja prestavila na svetovni splet, platforme za igranje poročajo o povečanem številu nepoštenih praks. Zadnja tovrstna kontroverznost se je zgodila po nedavno končanem prvem spletnem univerzitetnem svetovnem prvenstvu. Zmagovalka v konkurenci deklet, ukrajinska reprezentantka, je bila po odločitvi odbora za ferplej diskvalificirana, naslov pa je šel v roke drugouvrščene, PoljakinjeOmenjeni odbor je sporočil, da je skupaj na tekmovanju diskvalificiral 20 tekmovalk in tekmovalcev, odločitev o tem pa je bila sprejeta na podlagi statističnih analiz, dokazov s platforme, na kateri se je odvijalo tekmovanje, fizičnih dokazov in ekspertnih mnenj. Slednje stoji na precej trhlih pravnih temeljih, česar se zavedajo tudi organizatorji, ki poudarjajo, da odločitev odbora nikakor ne predstavlja neposrednega dokaza za goljufanje.Osmakova nepravilnosti zanika in v pomanjkanju formalnih možnosti za dokazovanje svoje nedolžnosti predlaga test z detektorjem laži. Pogajanja o tem naj bi še potekala, v vsakem primeru pa je jasno, da je trenutni sistem odkrivanja nepoštenih praks na spletu še daleč od optimalnega.