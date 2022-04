Ose z dizla prešle na raketni pogon

Simpatična je bila opazka enega od zvestih spremljevalcev RK Gorenje, češ da je ta kot dizelska turbina, ki veliko časa potrebuje, da se ogreje, a ko se, vozi s polno paro in melje tekmece. Podobno velja za zimzelenega kapetana Davida Miklavčiča, ki na jesen kariere preživlja enega lepših obdobij in se je z όsami uvrstil v četrtfinale evropske lige. Proti Benfici bodo šaleški graščaki naskakovali Final 4.

Gorenje je tudi lansko pomlad ujelo šampionsko formo in prišlo do naslova državnega prvaka. Branjenje lovorike bi se težko začelo slabše, Velenjčani so se jeseni sprijaznili, da ne bodo ubranili naslova. Toda v novem letu so zasijali, na 15 tekmah vpisali dva poraza, prvega pred dvema mesecema v Magdeburgu in nazadnje v Nîmesu, a slednji (30:35) je bil sladek, saj so ubranili prednost sedmih golov (29:22) iz Rdeče dvorane. Veselje ob preboju v top 8 je bilo veliko, po spletu so zakrožili posnetki prešernega rajanja v slačilnici ...

»Če trdo delaš, se je treba poveseliti, seveda zmerno, uspela nam je velika stvar,« je bil ponosen Miklavčič. »Ne izločiš vsak dan takšnega favorita, kot je bil Nîmes. Če bi šli branit prednost, bi bilo hitro minus 10, tako pa smo igrali, kot znamo,« je srečanje na jugu Francije podoživel kapetan Gorenja, ki je pred tem na kolena spravilo ekipe, kot so Nexe, Aix, La Rioja in Sävehof. Tega ni nihče pričakoval ...

Niso ekipa na kilo

»Nismo želeli samo nastopati, ampak dokazati, da znamo igrati rokomet. Z zmagami nam je rasla samozavest, znebili smo se strahu, pridobili izkušnje in spoznali, da tekmeci niso bavbav. To nas nosi naprej, smo nepopustljivi, imamo svojo igro in sistem, ki smo mu zvesti 60 minut,« je Miklavčič posredno pohvalil delo trenerja Zorana Jovičića.

Zorman ostal brez Ferlina Manj kot teden pred kvalifikacijskima tekmama s Srbijo za nastop na SP v rokometu se je selektor Uroš Zorman soočil s težavami. Zaradi poškodb sta sodelovanje odpovedala prvi vratar Klemen Ferlin in desni zunanji igralec Matic Grošelj. Zorman je na priprave, ki se bodo začele v nedeljo v Zrečah, poklical Urha Kastelica iz Göppingena in Tadeja Kljuna iz Benfice. Prva tekma bo 13. t. m. v Celju, povratna tri dni pozneje v Kragujevcu. Skupni zmagovalec bo sodeloval na SP, ki bo prihodnje leto na Poljskem in Švedskem. Za prvo tekmo v dvorani Zlatorog so prodali že več kot 2000 vstopnic.

»Nismo ekipa na kilo, večina tekmecev je telesno močnejša od nas, in če nisi hiter, te premagajo s silo. Vemo, da moramo iskati drugačne rešitve. Nîmes nas ni ustavil, prodajali smo mu poceni finte,« je zmagovalni recept poenostavil 39-letni Miki, ki je vajen evropskih tekem iz prvega obdobja pri Gorenju, pa potem v Minsku, Celju, Zagrebu in Tremblayju, ne nazadnje je s Slovenijo osvojil bron na SP 2017. A razen zanj in vratarja Aljaža Panjtarja je to za druge nov svet. »V slovenski ligi si lahko dober, a šele v Evropi se pokaže, ali si iz pravega testa. Ti fantje so opravili zrelostni izpit.«

S parketa v pisarno

Za Miklavčiča bi bil nastop na F4 češnja na vrhu torte uspešne kariere. Toda Benfica je visoka ovira, prva tekma bo 26. t. m. v Lizboni, povratna teden zatem v Velenju. »Portugalci bodo favoriti, ampak tega smo že vajeni. Svoje cilje smo presegli in lahko igramo brez pritiska. Finalni spektakel bi bil zame najboljši zaključek,« bi rad na veliki sceni zgodbo zaokrožil levoroki Grosupeljčan, ki naj bi potem na direktorskem mestu nasledil Janeza Gamsa in se preselil v pisarno: »Takšen je dogovor, to bi bil lep prehod.«