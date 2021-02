Optimistična različica do tretjine polni stadioni

Milijonski doseg

Skupinski del EP se bo v Sloveniji igral v Mariboru in Celju (skupina B z gostiteljico, Španijo, Italijo in Češko) ter v Ljubljani in Kopru (skupina D s Portugalsko, Anglijo, Hrvaško in Švico).

Tudi na sončni strani Alp bo po koncu zimskega obdobja posijal žarek vrhunskega nogometa. Konec marca, od 24. do 31., se bo v Sloveniji in na Madžarskem s skupinskim delom začelo evropsko prvenstvo za nogometaše do 21. leta starosti. Od 31. maja do 6. junija bo sledil še izločilni del tekmovanja. EP za mladi nogometni rod se igra v dveh delih in se tudi prej zaključi, zaradi elitnega članskega eura, ki je bil z lanskega leta preložen na letošnje, začel se bo 11. junija.Slovenski del največjega nogometnega tekmovanja doslej na naših tleh bo v Mariboru in Celju, tam bo igrala skupina B s Slovenijo, Španijo, Italijo in Češko, ter v Ljubljani in Kopru (skupina D s Portugalsko, Anglijo, Hrvaško in Švico). Odprtje prvenstva stare celine za mlade igralce, od katerih so nekateri že zvezdniki v svojih klubih, bo 24. marca ob 18. uri, ko se bosta v Ljudskem vrtu udarili gostiteljica in petkratna evropska prvakinja Španija, najboljša tudi na zadnjem EP leta 2019. Zaprtje oziroma finale bo v Stožicah, tudi dva četrtfinalna dvoboja bosta na mariborskem stadionu pod Kalvarijo in v Olimpijinem domovanju, v vijoličnem mestu bo tudi eden od polfinalnih obračunov.»Nogometna zveza Slovenije je po številu zaposlenih v evropskem merilu precej majhna nogometna zveza, zato bo evropsko prvenstvo za nas velik organizacijski zalogaj. Tudi higienski protokoli bodo seveda zahtevani, a se vsi skupaj zelo dobro zavedamo, da takšnega prvenstva, če se jih ne bi oziroma če se jih ne bomo držali, ne bi mogli organizirati. Vsi smo v bistvu te zahteve že malce ponotranjili in jih jemljemo kot del vsakdanjega življenja,« pravi, vodja projekta EP do 21 let na NZS.Veliko vprašanje seveda je, ali bodo tekmam starocelinskega turnirja upov lahko prisostvovali gledalci, še najbolj optimistično zveni različica, da bi bili stadioni polni do tretjine svojih zmožnosti. V tej smeri štiri slovenska mesta, gostitelji evropskega prvenstva, seveda teoretično predvidevajo izvesti priložnostne in turistično-promocijske dogodke, tudi z značilno kulinariko držav udeleženk turnirja v Sloveniji, vse za želodčke in pivska grla navijačev, ki bi zaradi nogometa zavili v naše konce. Zaradi njih pa bi v Ljubljani nabrežja, kjer je gostinska ponudba, tudi nacionalno poimenovali, v denimo nemško, italijansko ... V Celju bodo za pestrejši in bolj raznolik hortikulturni videz zasadili drevesa, značilna za države, ki bodo igrale v mestu ob Savinji.»Ukrepi sproščanja so odvisni od slovenske in madžarske vlade, za zdaj okoli prisotnosti gledalcev še ni končnega odgovora,« je navrgla Sokličeva. Če bo evropsko prvenstvo brez publike na samih prizoriščih, bo za nogometne kibice pač edini način videnja tekmovanja, da se usedejo pred televizijski sprejemnik.»Prvenstvo v Italiji pred dvema letoma si je skupno ogledalo 150 milijonov televizijskih gledalcev, sami pričakujemo še malce višjo številko, saj bo tokrat namesto 12 reprezentanc udeleženk še štiri več in bo posledično več tekem,« televizijski doseg ocenjuje vodja projekta evropskega prvenstva na slovenski zvezi., vodja za mednarodno sodelovanje v kabinetu župana mestne občine Maribor, pa je omenila, da prenova zahodne tribune Ljudskega vrta do marčevskega dela 21-letnega eura ne bo dokončana, za izločilne boje upa, da bodo izločili časovne dvome o prenovljenem vijoličnem hramu.