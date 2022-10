Olimpija ima škarje in platno v svojih rokah

Za koga bo številka 13 nesrečna? To je najpomembnejše vprašanje pred nocojšnjim velikim derbijem 13. kroga 1. SNL med vodilno Olimpijo in četrtim Mariborom, ki v Stožicah v optimalnem obdobju za nogometni spektakel prihaja z debelim zaostankom 13 točk. Zeleno-beli imajo v rokah škarje in platno: z zmago bodo vijoličnim tudi praktično razblinili sanje o ubranitvi naslova, s porazom jim bodo vrnili šampionske apetite.

Prva liga Telemach Olimpija 12 10 0 2 24:15 30 Koper 12 8 0 4 19:10 24 Celje 12 6 4 2 19:15 22 Maribor 12 5 2 5 21:18 17 Mura 12 4 5 3 20:19 17 Domžale 12 3 5 4 17:18 14 Bravo 12 4 1 7 14:11 13 Radomlje 12 2 5 5 11:21 11 Gorica 12 2 3 7 10:17 9 Tabor 12 1 5 6 9:20 8

Najprej za osvežitev: Olimpija je v 4. krogu v Ljudskem vrtu z goli slovenskih adutov Svita Sešlarja in kapetana Timija Maxa Elšnika igraje opravila z Mariborom. V Stožicah je zadnjič izgubila pred tremi leti, 29. 9., z 2:4. Od takrat je izgubila le še zadnji derbi minule sezone (0:1). Skupno so zeleno-beli petkrat premagali velike tekmece in le enkrat izgubili. Pet derbijev se je razpletlo brez zmagovalca. Minuli konec tedna je Albert Riera prejel močno šišensko zaušnico in za poraz z 1:6 prevzel krivdo. V normalnih okoliščinah bi si lahko privoščil še en ali dva spodrsljaja, ker tudi tekmeci ne bodo stoodstotni. A tudi njegov izzivalec na mariborski klopi Damir Krznar ni mogel biti nasmejan, Koprčani so ustavili pozitiven niz in postavili vijolične v položaj, ko si ne smejo privoščiti poraza v Stožicah.

»V porazih se nekaj naučiš. In bolje je, da je prišel pred derbijem,« je razmišljal Riera, ki je z izbiro branilcev in taktične postavitve na igrišču, ki ni ustrezala Olimpijini igri, naivno pomagal k drugemu prvenstvenemu porazu. A zdaj ve, kje ga je polomil, njegove odločitve o igralcih bo narekovala izbira o štirih v zadnji vrsti ali treh. Velja pa tudi računati na presenečenje, Riera je že poudaril, da lahko igrajo tudi drugače in na svoji polovici. Mojstrov z lucidnimi rešitvami v napadu ima več kot dovolj in več, kot jih imajo Mariborčani.

Krznar na tribuni

Razlike med tekmecema so kljub vsemu velike. Olimpija se z Rierovo filozofijo žoge v posesti igra nogomet in tudi veliko tvega, Maribor se niti z Zagrebčanom ne more otresti taktične kulture in se sproščeno spustiti v igro. V preteklosti je bila za Evropo naštudirana filozofija celo za evropske tekmece nerešljiva uganka, zdaj ni dovolj za 1. SNL. Krznar – mimogrede, zaradi drugega rumenega kartona, ki ga je prejel proti Koprčanom, bo na tribuni spremljal derbi – ima težave s pomanjkanjem mojstrov ali ustrezne forme igralcev, ki bi lahko pomagali veteranu Roku Kronavetru.

Zadnja v Fazaneriji Pari 13. kroga, včeraj: Celje – CB24 Tabor, Domžale – Bravo; danes: Koper – Gorica (17.30), Olimpija – Maribor (20.15); nedelja: Mura – Kalcer Radomlje (17.30).

Delež hrvaških novincev je preslab, Nigerijca z izvrstnimi priporočili Ishaqa Kayodeja Rafiuja pa je na rezervni klopi zacementirala še nedokončana zgodba z agenti. »Za derbi se nismo pripravljali tako, da smo razmišljali o zaostanku. Učinek bi bil nasproten. To je tekma dveh najboljših v Sloveniji, zmaga je naš cilj. O vsem drugem potem,« je bil škrt v razkrivanju načrtov nekdanji trener zagrebškega Dinama, ki ima le en poraz na mariborski klopi in tudi podporo za uveljavitev svojih zamisli.