Odlični slovenski odbojkarji so tokrat morali čestitati nasprotniku

Slovenska odbojkarska reprezentanca v letošnji ligi narodov kljub porazu na zadnji tekmi drugega turnirja v francoskem Orleansu proti Braziliji z 1:3 (-23, 21, 24, 21) še vedno pluje proti zaključnemu turnirju v poljskem Gdansku. Tam bo nastopilo sedem najboljših izbranih vrst od šestnajstih sodelujočih v letošnji ligi narodov, in seveda tudi gostiteljica Poljska. Slovenski odbojkarji na uradni tekmi še niso premagali po trikratnih olimpijskih in svetovnih prvakov Brazilcev, po hudem boju so morali priznati premoč tudi tokrat. S tem so vpisali drugi poraz v ligi narodov za leto 2023, izgubili so še proti Bolgariji na prvem turnirju na Japonskem, zanimivo, to je dozdaj edina zmaga Bolgarov v letošnjem tekmovanju. Varovanci slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja imajo ob dveh neuspehih šest zmag in so pri vrhu razpredelnice. Zadnji, tretji turnir rednega dela bo v filipinskem mestu Pasay.

Svetovni prvaki Italijani so na drugem turnirju letošnje lige narodov v Rotterdamu že igrali z vsemi udarnimi igralskimi orožji, globalni podprvaki Poljaki še ne, a tudi Slovenija še ni kadrovsko popolna. Podajalec Dejan Vinčić še okreva po operaciji komolca, zaradi poškodbe ni nared tudi korektor Tonček Štern, zato Creţu na tem igralnem položaju na tekmah uporablja sicer sprejemalca Klemna Čebulja. Ta je bil z osemnajstimi točkami tudi najučinkovitejši slovenski odbojkar proti Brazilcem, Tine Urnaut je zbral točko manj.

Igrajo kot ekipa

»Ekipa je še bolj povezana kot na prvem turnirju, igra s še več samozavesti. Morda so glave še prevroče za reči kaj takšnega, a morda smo bili proti Braziliji na trenutke v pomembnih trenutkih celo preveč samozavestni na sprejemu. Menim, da bi morali v ključnih trenutkih sprejemati bolje in to bi lahko obrnilo rezultat v naš prid. A iz tega smo se nekaj naučili, vedeli bomo, da bomo morali biti proti takšnim nasprotnikom bolj potrpežljivi. Nadaljevati moramo po tej poti. Imamo dobro ekipo, imamo igralce, ki igrajo kot ekipa in se podpirajo, to je tisto, kar pričakujem od njih,« je pozitivno in negativno stran dvoboja z Južnoameričani videl Gheorghe Cretu.

Nepogrešljiv član slovenske izbrane vrste na položaju prostega igralca Jani Kovačič se je najprej ozrl na Brazilce, ti so na lanskem SP v boju za bronasto odličje premagali prav Slovenijo, nato še na sklepni turnir rednega dela letošnje lige narodov na Filipinih. »Tekma je bila zelo izenačena. Nekaj lahkih žog oziroma žog, ki so bile videti lahke, bi morali odigrati bolje, poklonili smo jim tudi nekaj točk. Razlike so bile majhne, a tokrat so bili Brazilci zasluženo boljši. Sem so prišli brez Wallacea in Leala, tako da igrajo v malce drugačni postavi in vidi se, da niso tako suvereni kot na lanskem svetovnem prvenstvu. A tudi sami smo imeli svoje priložnosti, vendar jih na žalost nismo izrabili. Če bi pred turnirjem podpisali, da bomo imeli izkupiček tri zmage in en poraz, bi bili vsi zadovoljni. Gremo naprej z dvignjenimi glavami. Čakata nas težki tekmi proti Poljski in Italiji, tudi Nizozemci so vse bolj pri vrhu in tudi Kitajci so lahko nevarni,» je dejal.