Niti veter je ni vrgel z zmagovitega tira

Kakor je končala lansko veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), je Ema Klinec začela letošnjo – z zmago. Vrhunska slovenska skakalka je namreč na včerajšnji tekmi v Courchevelu prepričljivo osvojila prvo mesto, potem ko je bila s skokoma, dolgima 117,5 in 124,5 metra, najboljša v obeh serijah.

Z zmagovitega tira je niso vrgle niti spremenljive razmere, ki so krojile razplet preizkušnje na veliki napravi Tremplin du Praz (HS-132). Klinčeva je namreč vodila že po uvodni seriji, v finalu pa je ohranila mirno kri in prikazala še en zelo dober nastop, če odmislimo slabši doskok, zaradi katerega je prejela nižje ocene za slog (od 15,0 do 17,0).

4. 4. Zmago za veliko nagrado je včeraj slavila Ema Klinec, drugo v Courchevelu.

O njenem zmagoslavju ni bilo dvoma; slovenska rekorderka, ki je 2. julija praznovala 26. rojstni dan, je imela na koncu 11,8 točke naskoka pred drugouvrščeno japonsko zvezdnico Saro Takanaši (114,5 m in 129,5 m). Na najnižjo stopnico odra za najboljše je skočila avstrijska veteranka Jacqueline Seifriedsberger (124,5 m in 124,5 m).

Nika z drugega na šesto mesto

Jurij Tepeš, ki je pred štirimi meseci za krmilom naše ženske vrste nasledil Zorana Zupančiča, se je tako veselil svoje krstne zmage med svetovno elito v vlogi glavnega trenerja. Po prvem »polčasu« je dišalo celo po dvojnem slovenskem slavju, saj je Klinčevi z 1,2 točke zaostanka za ovratnik dihala Nika Prevc (128,5 m).

V finalu je bila na žalost tudi žrtev spremenljivega vetra, ki jo je na doskočišče posrkal že pri 104,5 metra. Zaradi tega je z drugega mesta zdrsnila na končno šesto. Francoskim prirediteljem so sicer zahtevne razmere povzročile obilo sivih las, zaradi številnih prekinitev pa je tekma trajala skoraj poltretjo uro.

Med 39 skakalkami iz enajstih držav, kolikor jih je pripotovalo v Savojske Alpe, sta se do točk v poletni različici svetovnega pokala od Slovenk prebili tudi Katra Komar (108,5 m in 93 m) in mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (99,5 m in 97 m), ki sta pristali na 20. oziroma 26. mestu, prekratka za finale pa je bila Ajda Košnjek (102 m), ki je zasedla 32. mesto.

Novo priložnost bo imela že jutri, ko se bo ob 16. uri v Courchevelu začela druga tekma. Po njej bo na sporedu še ena moška preizkušnja (18.15). Miha Šimnovec