Slovenski glasbenik okreva po operaciji

Novembra lani se je moral Zoran Cilenšek - Zoky zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa posloviti od odrov. »Imel sem poseg na desni rami, ki me je prisilil v počitek. Po operaciji sem najprej nekaj časa okreval doma, zame so lepo skrbeli tudi v domačem zdravstvenem domu. Potem je prišla na vrsto še rehabilitacija v Šmarjeških Toplicah, kjer pa sem skoraj povsem okreval. Zdaj si počasi nabiram moči za vrnitev na odre,« pravi glasbenik, ki ga dobro poznajo na Hrvaškem, kjer pogosto gostuje na televizijskih in radijskih postajah.

»Odločil sem se ustanoviti glasbeno skupino, pripravljam se tudi na snemanje novih pesmi v hrvaščini in slovenščini,« še pove Zoky, ki se bo s pesmijo Mona Lisa, ki jo je nedavno posnel, udeležil priljubljenega HIT festa v Mačah v sosednji Hrvaški. Besedilo zanjo je napisal Mario Samardžija, nastala je v studiu HIT, pod budnim očesom in dobrim sluhom Josipa Pokupca. Zoky v upanju, da si kmalu povsem opomore, in pričakovanju, da bo spet razveseljeval publiko, pridno izvaja še zadnje fizioterapevtske vaje in si nabira moči za nove podvige.