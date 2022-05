Ni lahko, ko vidim vse te grozljive slike iz domovine

Po posredovanju Aleksandra Čeferina, predsednika Evropske nogometne zveze (UEFA), se ukrajinska reprezentanca na dodatne kvalifikacije za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju (med 21. novembrom in 18. decembrom) pripravlja na Brdu pri Kranju. Selektor Oleksandr Petrakov je svoje izbrance na Gorenjsko pripeljal 2. maja, minuli petek pa so pripravili novinarsko konferenco, na kateri je spregovoril tudi vezni igralec Taras Mikolajovič Stepanenko. Seveda se nista mogla ogniti vprašanjem o zloveščem napadu Rusije na Ukrajino, ki se je začel že pred poltretjim mesecem.

Med celotno konferenco, ki je trajala dobrih dvajset minut, se nista niti enkrat nasmehnila. Njuna resna izraza na obrazu sta bila zelo zgovorna in že od daleč se je videlo, da jima ni vseeno, kaj se dogaja v njuni domovini. »Kmalu po začetku vojne sem se z družino odpravil na pot. Iskali smo kraj, kjer bi lahko živeli v miru. Iz Donjecka smo se preselili v Kijev, od tam pa smo odpotovali v Romunijo,« je v angleščini zaupal Stepanenko, član Šahtarja iz Donjecka, ki je po 18 kolih vodil v ukrajinskem prvenstvu. Pred drugouvrščenim kijevskim Dinamom je imel dve točki naskoka. Po ruskem napadu na Ukrajino so ligo – kakor vse (športne) prireditve – prekinili in zatem odpovedali.

»Mesec dni sem bil – kakor večina mojih reprezentančnih kolegov tukaj – povsem brez treningov,« je razkril 32-letnik iz Velike Novosilke na jugovzhodu Ukrajine. Prek različnih medijev vsakodnevno spremlja novice iz domovine. »Ni lahko, ko vidim vse te grozljive slike, posnetke ... Težko je,« je z debelim cmokom v grlu pripovedoval Stepanenko in po krajšem premoru nadaljeval, da se na reprezentančnih pripravah vsi še kako dobro zavedajo, zakaj so v Sloveniji.

»Naša glavna naloga je izkoristiti tukajšnje odlične razmere za trening in se čim bolje pripraviti za dodatne kvalifikacije (1. junija se bodo v Glasgowu pomerili s Škoti, v primeru zmage pa štiri dni pozneje v Cardiffu še z Valižani – op. p.). Zdaj vadimo dvakrat dnevno in iz dneva v dan se počutimo bolje,« je priznal član Šahtarja in pristavil, da ima veliko prijateljev in znancev med vojaki, ki branijo Ukrajino pred Rusijo.

V sredo z Borussio

»Večina jih obožuje nogomet. In vsi imajo za nas le eno željo: da v svojo korist odločimo obe preostali kvalifikacijski tekmi in se uvrstimo na svetovno prvenstvo. To moramo narediti za naše vojake, za ves narod – za domovino!« je poudaril Taras, ki se zaveda, da je pred njimi izjemno zahtevna naloga. »To ne bo navaden dvoboj. Igrati bomo morali z dušo in srcem, ozračje pa bo vsekakor od vsega začetka nadvse čustveno. Ko bodo 1. junija na Hampden Parku zaigrali ukrajinsko himno, mi bo šlo zagotovo na jok,« je še dejal Stepanenko.

Da je uvrstitev na svetovno prvenstvo glavni cilj ukrajinske izbrane vrste, je večkrat ponovil tudi selektor. »Seveda bomo naredili vse, da bomo dosegli naš cilj,« je zatrdil Petrakov, ki ima zdaj na voljo v glavnem nogometaše iz Šahtarja in kijevskega Dinama, ki sta, mimogrede, nedavno odigrala prijateljski tekmi za mir s hrvaškima ekipama Hajdukom in Dinamom iz Zagreba. Zvezdniki, kot so Andrij Jarmolenko (West Ham United), Ruslan Malinovskij (Atalanta) in Oleksandr Zinčenko (Manchester City), se bodo pripravam pridružili po končanih klubskih obveznostih.

Ukrajinska reprezentanca bo jutri odpotovala v Nemčijo, kjer bo pojutrišnjem (20.45 s prenosom na Pro7) odigrala prijateljski dvoboj z Borussio iz Mönchengladbacha. Ves dobiček od prodanih vstopnic bo šel za ljudi v Ukrajini, v nemškem klubu so doslej zbrali že 176.000 evrov. »Dogovarjamo se še za eno ali dve prijateljski tekmi,« je razkril 64-letni selektor iz Kijeva, ki se ni pozabil zahvaliti za gostoljubje na Brdu.

»Ko mi je predsednik naše zveze sporočil, da smo prek Aleksandra Čeferina, ki ga poznam, saj je bil večkrat pri nas v Kijevu, dobili ponudbo za priprave v Sloveniji (stroške zanje krije UEFA), sem jo nemudoma sprejel. Zares smo hvaležni, da se lahko pripravljamo tu na Brdu, kjer imamo zares odlične razmere za vadbo,« je pojasnil Petrakov, upajoč, da jim bodo priprave v Sloveniji prinesle srečo v dodatnih kvalifikacijah. In da se bo ruska morija v Ukrajini čim prej končala ...