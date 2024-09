Nenadoma umrl 35-letni košarkar, ki je igral tudi v slovenskem klubu

»Danes je najbolj žalosten dan v zgodovini kluba,« so zapisali na facebook strani kluba Budućnost Bijeljina, ko je odjeknila vest, da je umrl Nebojša Erkić. 35-letni košarkar je umrl zaradi nenadnih težav s srcem. Erkić je v bogati športni karieri nastopal za klube Zlatorog Laško, Radnik, Građanski in Slavija.

»Danes se je ustavilo srce najboljšemu med nami,« so zapisali in dodali, da je umrl njihov kapetan – človek, ki je bil z njimi od ustanovitve kluba in je izšolal mnoge nove generacije. »Bil je človek, ki je pomagal drugim, da so postali igralci.«

V čustvenem zapisu so dodali še, da je bil tako dober tudi zasebno. »Vedno je bil dobro razpoložen in nasmejan,« so zapisali in dodali, da niso pripravljeni na njegov odhod. »Zapomnili si te bomo, kapetan, dokler bo klub živel, boš ti živel z nami. A zdaj si spočij na nekem boljšem kraju,« so še dodali.