Slovenski košarkarji: Ne skrivajo se več kot vampir pred česnom

Nedeljska tekma s Švedsko ni bila pretirano privlačna, slovenski košarkarski reprezentanci je prinesla izenačenje najnižje zmage v eri skupnih uradnih nastopov Gorana Dragića in Luke Dončića; s tremi točkami prednosti je ugnala tudi Finsko na eurobasketu 2017.

Gostovanje v Stockholmu je vendarle imelo kar več koristnih posledic. S četrtim uspehom v šestih dvobojih se je moštvo po uspešnosti prebilo na 11. mesto med 32 udeleženci evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Ker govorimo o evropskih prvakih in četrti zasedbi z lanskih olimpijskih iger, podatek ne pove prav veliko, je pa dober začetek. Ne smemo pozabiti, da je bila Slovenija svetlobna leta daleč od uvrstitve na prejšnji mundial na Kitajskem, takrat je v kvalifikacijah iztržila le tri zmage (nad Črno goro, Belorusijo in Ukrajino) v 12 nastopih. Še bolj nas lahko veseli krepitev kulta izbrane vrste.

Če so se neredki košarkarji še nedavno otepali državnega dresa kot vampirji česna, so v pomembnem trenutku prihiteli na pomoč vsi najboljši z izjemo poškodovanih Klemna Prepeliča in Vlatka Čančarja ter Žana Marka Šiška, ki je dobil posebno soglasje. Z zadovoljstvom sta se odzvala tudi Dončić in Goran Dragić, medtem ko so zvezdniki lige NBA njunega kova v drugih reprezentancah v glavnem počivali. Med bolj znanimi so igrali še Hrvata Bojan Bogdanović in Ivica Zubac, Srba Nemanja Bjelica in Boban Marjanović, Nemec Dennis Schröder, Finec Lauri Markkanen, Čeh Tomaš Satoransky in Latvijec Davis Bertans. Vsi pa so bili po minuli klubski sezoni precej manj utrujeni kot slovenski srečni Luka.

Dončić pred Prepeličem

V prvih treh ciklih kvalifikacij za SP 2023 je selektor Aleksander Sekulić v svojih dvanajstericah izmenjal 22 košarkarjev, v ogenj jih je poslal 19. V vseh šestih dvobojih so igrali le kapetan Edo Murić, Žiga Dimec in Jaka Blažič, ki je dosegel največ točk med vsemi (71), a na zadnjih dveh tekmah s Hrvaško in Švedsko v seštevku zmogel le dve. Močno se mu je namreč poznalo, da je vso sezono vlekel moštvo Cedevite Olimpije ter da preprosto ne zna igrati s polovico moči, na rutino. Drugi po absolutnem številu točk je Prepelič (66), čeprav je nastopil le na treh tekmah, tretji Mike Tobey (53 točk v štirih dvobojih), četrti Dončić z 52 točkami v pičlih 67 minutah igre v zadnjem ciklu. S povprečjem 26 točk je najučinkovitejši v moštvu pred Prepeličem (22), Goranom Dragićem (19,5), Tobeyjem (13,3), Zoranom Dragićem (12), Blažičem (11,8), Murićem (8,5) in Aleksejem Nikolićem (8,3).

Ob avgustovskem nadaljevanju kvalifikacij proti Estoniji in Nemčiji ter na septembrskem EP v Nemčiji bi Sloveniji prišla zelo prav tudi Prepelič in Čančar. »Klemen je bil na pregledu pri reprezentančnem zdravniku. Potrdil je, da se mu zlomljena roka dobro celi, zato lahko stopnjuje obremenitve pri vadbi. Z Vlatkom v zadnjih dveh tednih nismo govorili, a pričakujemo, da bo nared ob začetku skupnih priprav 25. julija,« je pojasnil direktor izbrane vrste Matej Likar.