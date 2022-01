Ne gasil, v knežjem mestu bo gradil

V mestu grofov je bil skok v novo leto še posebno pester, nogometnim navijačem je že 1. januarja prinesel dlje napovedovano spremembo na klopi celjskega prvoligaša, ki ga je po dobrih šestih letih spet prevzel Simon Rožman.

Osemintridesetletni Štorčan, ki je nazadnje sedel na klopi Maribora, je na predstavitveni novinarski konferenci včeraj kot glavni cilj navedel uvrstitev v katero od evropskih tekmovanj. »Nismo prišli gasit in prepričan sem, da z znanjem lahko postavimo dobre temelje. Z našo ladjo želimo na evropski zemljevid,« je dejal Rožman, ki Celje prevzema na sedmem mestu prvenstvene lestvice, kjer imajo grofje le tri točke več od zadnjeuvrščenih Radomelj. Posebno nasmejan je bil generalni direktor Valerij Kolotilo, ki se mu je s prihodom Rožmana izpolnila velika želja.

»To je najboljši trener v Sloveniji!« je bil jasen Kolotilo. Sredi januarja ekipa odhaja na priprave v Turčijo, prva uradna preizkušnja Celjane čaka 12. februarja proti Kopru, s katerim se bodo aprila pomerili tudi v polfinalu pokala, ki ga je Rožman enkrat že osvojil z Domžalami.

»Veselim se izziva v klubu, ki je v teh letih, mislim da, naredil ogromen preskok. Po prvih občutkih gre za izjemno urejen klub z zelo jasnimi cilji, odgovornostmi in kompetencami. Projekt, v katerem se definitivno vidim, kjer bi želel s sodelavci vsem pomagati, da realiziramo cilje, ki so pred nami. Veseli me velika ambicioznost tega kluba in gotovo je pred nami ogromno dela, da bomo vse te cilje realizirali. Klub se je zelo spremenil, zrasel na vseh ravneh, mi pa moramo to pokazati na igrišču, z dobrimi igrami želimo vrniti navijače na stadion, po drugi strani pa želimo biti tudi rezultatsko uspešni,« je nadaljeval Rožman.

Zadržal potni list

»Ekipo gradimo v celoti, kot piramido. Te Rožmanove izkušnje so na tem področju zelo pomembne za klub in za Celje danes. Imamo velike cilje in mislim, da bomo šli skupaj naprej, korak za korakom bomo zgradili dobro zgodbo,« je navrgel Valerij Kolotilo in se pošalil, da je leto in pol trajajoča pogodba zgolj številka na papirju, želja vseh vpletenih je, da bi se sodelovanje zavleklo za debelo desetletje.

»Uradno smo podpisali za leto in pol, zadržal pa sem njegov potni list,« je omenil nasmejani Kolotilo, ki se je zahvalil Rožmanovemu predhodniku Simonu Sešlarju.