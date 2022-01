Martin Čater odločno na strašljivi Streif

Tretja januarska sobota je običajno na avstrijskem koledarju, zlasti tirolskem, označena domala kot praznik. Takrat namreč napoči čas kitzbühelskega smuka, dogodka izjemnih razsežnosti. Akterjem pa zdaj ne nagaja le zoprna pandemija, tudi muhasto vreme je zasukalo spored, v katerem bi ta osrednji smuk moral biti v nedeljo. Prvi pa bo že danes (11.30), prav nestrpno ga pričakuje tudi naš Martin Čater, nazadnje na visokem 6. mestu v Wengnu.

Podobno kot za Avstrijce to tirolsko prizorišče je v sosednji Švici močno podčrtan en teden prej wengenski praznik. In tako kot alpski deželi tekmujeta v marsičem, vsaka zase hvali veliko smukaško predstavo. V smučarskem svetu obe ohranjata izjemen ugled. Wengenska se ponaša z najdaljšo – in zato za tekmovalce posebej zahtevno – progo, številni spektakularni odseki ob seveda izjemnem družabnem utripu znanih obrazov iz sveta mode, filma, glasbe, nogometa, tenisa ali formule 1 pa označujejo Kitzbühel.

Med tremi slovenskimi reprezentanti, ki bodo danes in predvidoma nato še v nedeljo – napovedane močne padavine namreč ponujajo dvome o tekmi –, najvišje cilje glede na videno pred dnevi v Švici ohranja Čater. Na startu bosta še Boštjan Kline, ta se je sicer v Avstriji zastrupil s hrano in še ni gotovo, če bo danes nastopil, in Miha Hrobat.

Zimski Wimbledon

V Wengnu 2022 je nase posebej opozoril 29-letni Celjan. Na prvem smuku je bil namreč 10., nato pa je po zelo lepi predstavi, ob analizi katere je nato vendarle našel tudi pomanjkljivosti, zasedel 6. mesto. »Forma se vzpenja in le upam, da bom ta trend le še stopnjeval. Za zdaj mi dobro kaže, tako da se tudi optimistično oziram k olimpijskim igram,« je dejal ob selitvi z omenjene švicarske kultne smukaške postaje v kraj avstrijskega zimskega spektakla. Ob tem je priznal, da na dolgi wengenski progi noge na polovici tekme pečejo, a vesel je, ker se je krepko približal najboljšim in zdaj tudi k temu koncu tedna, vključno z današnjim smukom, lahko pristopi dovolj sproščeno. Kajpak pa ne preveč: Kitzbühel pač lahko hitro terja svoj davek.

»To prizorišče mi vedno pomeni neki izziv, zato se tudi na treningu poskusim že kar najbolje pripraviti in poskusiti s tekmovalnim pristopom, torej iskanjem tiste linije, ki bo nato nujna tudi za petkov in nedeljski nastop,« je napovedal naš smukač, na katerega je konkurenca postala posebej pozorna v prejšnji sezoni, ko je v Val d'Iseru zmagal. Toda pozneje mu ni šlo več vse po načrtih, ni bilo tiste želene samozavesti: »Res sem morda deloval navzven kar boječe. Zdaj je drugače, na kitzbühelsko strmino se bom pognal bolj odločno kot pred enim letom.« Sicer pa to tradicionalno prizorišče vsej smukaški srenji predstavlja generalko za bližajoči se olimpijski nastop. In tudi na Kitajskem se bo kajpak zdaj naš vodilni adut, ki je v razvrstitvi smuka na 15. mestu (Kline je 19., Hrobat 39.), odločno lotil tekme. Toda najprej je na vrsti ta smukaški Wimbledon.