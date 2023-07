Maribor po rekordni prodaji napolnil blagajno, a nastala je vrzel v napadu

Športni direktor Maribora Marko Šuler se je v lanski neposrečeni sezoni naposlušal kritik, po velikem metu in rekordni prodaji Žana Vipotnika, za katerega so našli (ustrezni?) zamenjavi, pa njegova služba v Ljudskem vrtu vsaj za nekaj časa ni več vprašljiva. Dobro delo z nogometne tržnice bo moral Maribor pretopiti še v zmage na igrišču.

Žan Vipotnik je bil izvozni artikel številka 1 v 1. SNL, Maribor pa je držal obljubo in našel strateškega kupca zanj. S spretno medijsko kampanjo, ko se je več tednov ugibalo o snubcih iz angleške lige, pa o Dinamu, Celticu in tudi Crveni zvezdi, so priljubljenemu Vipiju dvignili ceno. Na koncu so sprejeli ponudbo francoskega drugoligaša Bordeauxa za slabe tri milijone evrov, bonusi za dobre predstave Vipotnika in napredovanje žirondincev v prvo ligo pa bi blagajno Maribora še dodatno napolnili.

Za nameček je treba pri prestopih gledati korak dlje, k morebitni naslednji prodaji Vipotnika, po kateri bi zajetna finančna injekcija prišla tudi na Mladinsko ulico. »Veliko klicev in pogovorov je za nami, zanimanje je bilo res ogromno. Če bi še nekoliko odlašali, bi lahko iztržili še več denarja, zavrnili smo tudi finančno bolj ugodno ponudbo in našli pravi klub za Žana. Tako poslujejo veliki klubi,« je ozadje prestopa pojasnil Šuler.

Tako dobri, da ga malce skrbi

Hitro so našli zamenjavi, ki naj bi zakrpali vrzel. To sta 28-letni napadalec Marko Kolar, ki je lani za Wislo iz Plocka dosegel štiri zadetke, in pa 24-letni albanski napadalec Xhuliano Skuka. Slednji je odlično igral v albanski ligi in si priboril milijonski prestop v francoski Metz, kjer pa v drugi ligi ni znal izrabiti svoje priložnosti, ob koncu sezone se je znašel povsem na stranskem tiru in zaigral celo za drugo ekipo Metza.

»Pripeljali smo igralce, ki jih poznamo kot kakovostne na igrišču in tudi karakterno izven njega. Potrebovali smo novi rešitvi v napadu in obrambi, verjamem, da se bodo hitro prilagodili zahtevam naše igre,« je črto pod prestopni rok potegnil Šuler. V njem so se okrepili še z levim bočnim branilcem Icukijem Urato, prvim Japoncem v mariborskem dresu, ki bo zamenjava za poškodovanega Ignacia Guerrica, nazadnje pa je igral za Varaždin.

Zadnja prijateljska tekma z Varaždinom je ponudila vzpodbudno sliko. Prvokategorniki so v prvem polčasu nadigrali goste s 5:1 (na koncu 6:2), kandidaturo za prvega napadalca je s tremi zadetki vložil 25-letni Arnel Jakupović. Trenerja Damirja Krznarja je kar nekoliko zaskrbelo zaradi prikazanega na igrišču: »Odigrali smo tako dobro tekmo, da jo bo težko ponoviti. Igrali smo všečno, veliko nam je uspevalo, a v zadnjih 10, 15 dneh ni nič nakazovalo, da bi lahko bili tako dobri. Ostati moramo skromni in tudi v zadnjem tednu priprav trenirati na polno.« Na pripravljalnih tekmah dobra igra šteje več kot rezultat, že v četrtek proti Birkirkari v Ljudskem vrtu pa bo zmaga za uspešen začetek evropske zgodbe nujna.