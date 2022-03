Legendarni Žuti prišel ustvarjat veliko Olimpijo

Olimpija je največji klub, je med drugim svojo drugo slovensko predstavitev, in to po dvajsetih letih, zabelil Robert Prosinečki. Največji med največjimi je trenersko vzel v roke največjo »nesrečo« v zadnjih letih, Olimpijo, in tudi na Štajersko pod Kalvarijo poslal nedvoumno sporočilo. Česa drugega od 53-letnega Zagrebčana ni bilo pričakovati. Olimpijo je premagoval v nekdanji državi, zanjo igral v 1. SNL, vmes pa bil reprezentančne bitke. Ljubljana in Olimpija sta zanj nekaj drugega kot katero koli drugo mesto ali klub. Z izjemo Beograda in Crvene zvezde.

»Tukaj so čustva drugačna. Živel sem v Ljubljani, igral za Olimpijo in tukaj tudi končal resnejšo igralsko kariero. Tudi kot trener Olimpijo dojemam drugače, z veliko več čustev. Prišel sem zato, da dosegamo boljše rezultate. Olimpijo moramo popeljati na položaje, na katere sodi, v slovenski vrh,« je po nagovoru Christiana Dollingerja, podpredsednika NK Olimpija in desne roke predsednika Adama Deliusa (ta ni prišel, ker je bil pozitiven na koronavirus), povedal evropski in svetovni klubski prvak, nekoč tudi najboljši mladi nogometaš na svetu. Če bo Prosinečki tako hitro spravil v red moštvo, kot je bil hiter njegov dogovor o prihodu, potem se zeleno-belim nasmiha še lep konec sezone.

»Mladen Rudonja in Boštjan Blažinčič (član nadzornega odbora, op. p.) sta moja prijatelja. Z direktorjem so prišli na pogovor in v treh dneh smo se vse dogovorili. Ni bila odločilna le bližina Zagreba, temveč vizija, da se naredi velika Olimpija. Zadnjo tekmo sem si podrobno ogledal in videl, da ima material za nekaj več. Imela je nekaj nesreče, če je ne bi imela, me najbrž zdaj ne bi bilo tukaj. Sicer pa pri igralcih ni bilo videti želje. Ima pa moštvo ogromno znanja in izkušenj, le zmagovalno miselnost je izgubilo. Toda na mentalni ravni, nikakor ne v kakovosti,« je že izluščil nekaj slabosti, ki jih bo poskušal popraviti v desetih, enajstih dnevih, kolikor jih ima na voljo do prve ligaške tekme (3. aprila bodo v Stožicah gostovale Radomlje).

»V petek bomo v Brežicah odigrali pripravljalno tekmo, potem bomo imeli še sedem dni za spoznavanje, sam z igralci in s tem, kako bomo igrali, kakšna bo naša filozofija.«

Nihče ni nad klubom

Ne kaže se ponavljati, Prosinečkemu je jasno kot beli dan, da mora biti Olimpija šampionska tudi na igrišču. »Nenehno moramo igrati na zmago in o njej razmišljati. To je moja filozofija. A tudi nisem trener, ki bi vse zamenjal čez noč, imam svoje sodelavce. Selekcija strokovnega moštva in igralcev ter vse druge spremembe bodo sprotne. Vse bo temeljilo na tem, da nihče ni nad klubom. Olimpija ta trenutek ni takšna, kot smo pričakovali, da bo, toda Mariboru je treba vzeti primat,« se je Robert Prosinečki dotaknil tekmovalnosti z vijoličnimi in se slikovito soočil z možnostjo odhoda, če ne bo šlo vse po načrtih.

Zmajska igralna statistika Robert Prosinečki je v sezoni 2002/03 za Vega Olimpijo odigral 23 ligaških tekem in dosegel tri gole. V pokalnem tekmovanju mu je v štirih tekmah uspel en zadetek, na koncu je osvojil tudi lovoriko.

»Obstajajo trenerji, ki so prejeli odpoved, in trenerji, ki so dobili službo. Tretjih ni,« prava svetovna nogometna legenda ve, kakšen je trenerski kruh. Tudi polaskal je. »Na voljo je 24 točk, vsi verjamemo, da smo lahko prvi. Olimpija ima dobre razmere za trening, morda najlepši stadion na Balkanu. Ljubljana je zdaj moj dom!«