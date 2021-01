Lahko Iličić ustavi Ibro?

Josip Iličić bo imel drevi na San Siru posebno nogometno misijo, ki si je morda niti ni želel. Kot eden od najmočnejših adutov Atalante bo poskušal pokvariti Milanov spektakel v pričakovanju dveh izjemnih jubilejev Zlatana Ibrahimovića. Švedski napadalec rdeče-črnih bo v derbiju 19. kroga italijanskega prvenstva lovil 500. gol na svoji 600. prvenstveni tekmi.



V dvoboju lombardijskih tekmecev, ki navdušujeta z napadalnim slogom in sta tudi velika tekmeca v boju za naslov prvaka, bi utegnil slavljencu ukrasti delček pozornosti Milanova okrepitev Mario Mandžukić. Če bo že v kadru trenerja Stefana Piolija, potem ko je po vrnitvi v Italijo treniral z moštvom le dva dneva. Trojček Balkancev je v marsičem razred zase. Začenši z medicinskim fenomenom Ibrahimovićem, ki v 40. letu starosti igra kot v najboljših sezonah. Na osmih tekmah je zabil že ducat golov, dva več kot v 18 kolih lanske pomladi, ko se je po dveh sezonah v ZDA pridružil Milanu. Svoj strelski pohod v prvenstvih je začel 30. oktobra 1999 v matičnem Malmöju (18 golov), do današnje 600. tekme (brez dveh v končnici MLS) v dresih Ajaxa (48), Juventusa (26), Interja (66), PSG (156), Manchester Uniteda (29) in LA Galaxyja (53) pa je dosegel 498 golov. Ibracadabra, kot so ga poimenovali v Italiji, je v serie A odigral 245 tekem in dosegel 144 golov, največ prav za Milan, ki je zadnji scudetto osvojil z njim v glavni vlogi leta 2011.



»Ko smo bili nazadnje prvaki, smo prav tako začeli prvenstvo s štirimi zmagami. Prvaki bomo,« je po četrtem kolu samozavestno napovedal Ibrahimović. A prav dvoboj z Atalanto bo morda ključen. Po njem bo imel Milan na papirju tri lažje tekme, na četrti pa se bo soočil z mestnim tekmecem Interjem. Iličić ima lepe spomine na Milan Našemu Joju se lahko smeji, pred seboj ima še nekaj let lepe kariere. Čez teden dni, 29. t. m., bo dopolnil 33 let. V primerjavi s slovitima tekmecema je mladenič, a prav nič manj spoštovan. V Italiji je zabil 89 golov. Toda Iličić in Atalanta sta si v minulem kolu privoščila kar velik spodrsljaj. Z domačim neodločenim izidom (0:0) proti Genoi, ki je sledil odličnemu nizu štirih zmag z razliko v golih 15:3, so črno-modri izgubili dve pomembni točki v boju za ligo prvakov. Atalanta je na šestem mestu in za Milanom zaostaja za deset točk (33:43). Tudi Josip je dolžnik, ki pa ima na Milan vendarle lepe spomine. Pred dobrim letom, 22. decembra 2019, ga je Atalanta premagala s kar 5:0. Iličić je zabil dva gola in še podal za vodilni gol. Milan 21 let ni doživel tako visokega poraza in tudi po njem ne več. Toda takrat Ibrahimovića še ni bilo pri Milanu. Ko je bil, ni bilo zmagovalca (1:1).

