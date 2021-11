Kakor manekeni na modni brvi v Milanu

Uvodne preizkušnje svetovnega pokala v Nižnem Tagilu je Cene Prevc pričakal zelo dobro razpoložen. »Glede na raven skakanja in stanovitnost je za menoj najboljše poletje. Ne, nobenih gumbov nimam, da bi pritiskal nanje, preprosto smo nadaljevali gradnjo na temeljih, ki smo jih postavili prejšnjo zimo,« je pojasnil 25-letnik iz Dolenje vasi v Selški dolini. Dobre uvrstitve v veliki nagradi FIS so mu prinesle malce veselja in kljukice, s katerimi je želel obkljukati določene stvari.

»Okrepil sem si tudi samozavest, najbolj vesel pa sem tega, da bom prvič doslej sezono svetovnega pokala odprl že na uvodni postaji.« Osebna pričakovanja ima vedno visoka. »Če nimaš zmagovalne miselnosti, nimaš osnovnih pogojev, da bi se zavihtel na vrh. Morda sem imel sam v preteklosti malenkostno težavo s tem, ker nisem verjel, da sem lahko v ospredju. Medtem sem spremenil razmišljanje, rezultatskih ciljev pa si ne postavljam, ker si jih niti ne morem. Konkurenca je namreč izjemno ostra. Eden od znancev mi je dal zanimivo primerjavo: rekel je, da smo tekmovalci kot fantje na modni brvi v Milanu. Vseh 50 skakalcev razmišlja podobno kot tisti manekeni; čeprav so vsi enako visoki, imajo podobne pričeske in so enako oblečeni, vsi pričakujejo, da jih bodo izbrali. Enako je pri nas; vsi upamo, da bomo zmagali.«

Želel bi si bolj nadzirati svoj tok razmišljanja. »Občasno se mi dogaja, da se mi kakšnih 10 minut, preden sedem na sedežnico, prikradejo misli, ki me znajo 'zatenstati'. Zaradi njih sem potem nemalokrat namesto med deseterico končal zunaj finala. Lani sem glede tega naredil določen napredek, s psihologinjo Majo Smrdu sva ugibala, kaj bi mi lahko pomagalo. Težava je v tem, da na treningu teh misli nimam, zaradi česar se nanje tudi ne morem navajati oziroma jih odpravljati. Zato je vsaka tekma glede tega zame nov trening,« je Cene pojasnil, s čim se spopada.

Kakor dizel

Na vprašanje, kakšne izkušnje ima s prehodom na ledeno smučino, je slikovito opisal, da je kot dizelski motor, saj potrebuje nekaj časa, da se navadi na nove razmere. »Kar pa zadeva prve doskoke na snežno podlago, sem v preteklosti vedno malo počakal, da sem do prvih tekem opravil nekaj treningov na snegu,« je povedal v smehu.

Domen in Timi prekratka V Nižnem Tagilu so v spremenljivih vetrovnih razmerah izpeljali kvalifikacije za današnjo prvo tekmo svetovnega pokala 2021/22, ki se bo tako kot nedeljska začela ob 16. uri po našem času. Najboljši je bil Poljak Kamil Stoch (135 m), tik za njim pa je pristal Anže Lanišek (129 m). Cene Prevc (114 m) je zasedel 19. mesto, na tekmo pa sta se od naših uvrstila še Tilen Bartol (115,5 m/27.) in Lovro Kos (109,5 m/34.). Domen Prevc (104 m/52.) in Timi Zajc (99 m/54.) sta bila prekratka.

Da še naprej trenira pod vodstvom Igorja Medveda v reprezentanci B, ni bila povsem njegova odločitev. »Tako so se odločili v strokovnem vodstvu, rekoč, da bo to zame bolje. Sam se nisem pritoževal. Ko smo začeli lani delati z Janom Jamnikom, ki je v osnovi naš maser, a obvlada tudi telesno pripravo, so mi bili treningi takoj všeč,« je razkril član kranjskega Triglava, ki je še vedno vpisan na fakulteto za elektrotehniko. A si je priznal, da bo obsežen študij težko usklajeval z vrhunskim športom, zato ga je preložil na obdobje po koncu kariere.

»Medtem sem pristal na višješolskem izobraževanju na Biotehniškem centru v Naklem – na programu upravljanje podeželja in krajine. Povedano po domače – za kmeta. Vsako znanje pride prav. Zdaj sem opravil prvi letnik, drugega nameravam končati do konca tega šolskega leta,« je še dejal Cene Prevc.