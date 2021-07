Jeleni na paši po 50 letih

V športu ni konec, dokler ni konec. Košarkarji Phoenix Suns so v letošnjem finalu lige NBA proti Milwaukee Bucks vodili že z 2:0 v zmagah, igra se na štiri dobljene dvoboje, zdaj pa so jeleni uprizorili zasuk. Milwaukee je v peti tekmi na gostovanju v Phoenixu sonca premagal s 123:119 in skupno povedel s 3:2, tako da ga le še zmaga loči od prvega naslova prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu po letu 1971.



Grško naturalizirani Nigerijec Giannis Antetokounmpo je spet blestel, tokrat je dosegel 32 točk, imel je tudi odločilno zabijanje v zadnjih sekundah dvoboja, zbral je še devet skokov in šest asistenc. Khris Middleton je dodal 29 točk in sedem skokov, Jrue Holiday pa 27 točk in 13 podaj za Bucks. Ti bodo šesti, morebiti že odločilni obračun igrali na domačem igrišču v noči na sredo. Če bo sončnim igralcem, zanje je Devin Booker dosegel 40 točk, uspelo izenačiti skupni izid na 3:3, bo odločilna sedma tekma v noči na petek v Phoenixu. Milwaukee ima edini naslov prvaka NBA iz leta 1971, pred petdesetimi leti je pod taktirko trenerja Larryja Costella s 4:0 v finalu premagal Baltimore Bullets.



Leta 1974 so se jeleni prav tako bodli za krono, a s 4:3 je bil boljši Boston Celtics. »Ena tekma nas loči od naslova, vemo, da jo je najtežje dobiti. Vemo tudi, da se bodo tekmeci vrnili in igrali iz obupa. Sami moramo postoriti povsem enako,« je menil Holiday. Bucks bi lahko postali šele peta ekipa v ligi NBA, ki je naslov prvaka osvojila po zaostanku v finalu z 0:2. Po tretji zmagi v nizu pa so tudi v statistični prednosti pred tekmeci, saj je ekipa, ki je dobila peto finalno tekmo, v 72 odstotkih doslej osvojila naslov.

Veliki O in Jabbar

Bucks so v prvi četrtini že zaostajali za 16 točk, s 43:24 pa dobili drugo. V tretji je Middleton zbral 11 točk, Antetokounmpo pa osem in gostje so zadnji del igre začeli z desetimi točkami prednosti. Pa se je prednost skoraj povsem stopila. Booker je najprej zadel s polaganjem žoge, nato spravil skozi obroč met za tri točke, Chris Paul pa je nadaljeval niz domačih z novim polaganjem za znižanje izida na 119:120. A to so bile tudi zadnje točke gostiteljev. Holiday je Bookerju ukradel žogo in nato izvrstno podal do Antetokounmpa, ki je zabil, Middleton pa je nato s prostim metom, prvega je zgrešil, slabih deset sekund pred koncem postavil končni izid.



»Težak poraz. Začeli smo točno tako, kot smo želeli, a so se obdržali v igri in povedli. Žal nam v samem zaključku ni uspelo,« je bil razočaran Devin Booker. Če že omenjamo zgodovino Milwaukee Bucks, v njej prevladujeta predvsem dva igralca, legendarna Oscar Robertson in Kareem Abdul-Jabbar, oba sta bila leta 1971 tudi v zmagovitem moštvu kluba iz ameriške zvezne države Wisconsin. Giannis Antetokounmpo je moderni junak jelenov, v dresu Milwaukeeja pa je denimo športno pot končal legendarni splitski košarkar Toni Kukoč.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: