Indijci osvajajo Evropo

Svetovni prvak Magnus Carlsen bo na čelu osemčlanske zasedbe tretjega turnirja sezone elitne spletne serije v šahu, ki se bo začel jutri in bo trajal natanko teden dni. Posebnost tega tekmovanja je, da bodo igralci prvič nastopili na istem prizorišču v Oslu, a se bodo vseeno pomerili prek računalniških zaslonov in ne za pravimi šahovnicami. Carlsen je novo sezono začel silovito in osvojil uvodna turnirja, tudi na domačem prizorišču bo glavni favorit.

Diagram (20.4.)

Igralci se bodo pomerili vsak proti vsakemu v minidvoboju štirih partij s pospešenim tempom za razmišljanje. Zmaga po štirih partijah prinaša 7500 dolarjev, v primeru hitropoteznih podaljškov ob izenačenem rezultatu pa zmagovalec prejme 5000 in poraženec 2500 dolarjev.

S takšnim nagrajevanjem prireditelji računajo na še večjo bojevitost, končni zaslužek pa bo štel tudi v skupni seštevek serije, v kateri zmagovalca čaka dodatnih 50 tisoč dolarjev. Glavni tekmeci svetovnega prvaka naj bi bili štirje elitni igralci iz ratinškega kluba 2700+ – Poljak Jan-Krzyzstof Duda, Nizozemec Aniš Giri, Azerbajdžanec Šahrijar Mamedžarov in Vietnamec Liam Le Quang. Zasedbo dopolnjujejo še en Nizozemec, Jorden van Foreest, Kanadčan Eric Hansen in 16-letni indijski up Ramešbabu Pragnananda, ki je v predtekmovanju prvega turnirja presenetil tudi Carlsena, pred dobrim tednom dni pa je zmagal na velikem odprtem turnirju v Reykjaviku.

Olimpijada v Čenaju

To je le en podvig v nizu uspehov indijskih igralcev, ki v zadnjem času prevladujejo na odprtih turnirjih v Evropi. Domaraju Gukeš, še leto dni mlajši od Pragnanande, je osvojil turnir v španski La Rodi, na katerem je nastopilo skoraj 200 igralcev, medtem ko sta v norveškem Fagernesu za dvojno indijsko zmagoslavje poskrbela izkušeni Krišnan Sasikiran in 20-letni Arjan Čopra, ki sta končala na vrhu z enakim številom točk. K tej impresivni beri lahko dodamo še prvo mesto Sunildutha Narajanana z odprtega turnirja v italijanski Cattolici, vse skupaj pa le potrjuje velik razcvet šaha v domovini te igre.

Beli na potezi Sasikiran – Hillarp Persson, Fagernes 2022. Kako se je beli ubranil matnih groženj in ohranil odločilno materialno prednost? REŠITEV: 1.Dxf7+ Kh8 2.Dxc4! in črni je priznal poraz, saj po 2…Txc4 3.Lb2 tudi sam ostane brez dame in v povsem brezupni poziciji.

V tej luči zato ni presenetljivo, da je Svetovna šahovska federacija (FIDE) Indiji zaupala največje ekipno tekmovanje pod njenim okriljem – šahovsko olimpijado. Ta bi sicer morala biti v Moskvi, a so jo zaradi sankcij proti Rusiji premaknili v Čenaj, ki je tudi rojstni kraj edinega indijskega svetovnega prvaka, legendarnega Višvanatana Ananda. Olimpijada bo konec julija in v začetku avgusta.