Grozljivka na kolesarski dirki: zvezdnika so morali oživljati

V cilju prve etape kolesarske dirke po Kataloniji se je danes odvijala prava drama. Potem ko je izgubil ciljni šprint za zmago s Kanadčanom Michaelom Matthewsom, se je na tla zgrudil italijanski zvezdnik Sonny Collbreli. Potreboval je nujno zdravniško pomoč, kot poroča Cyclingnews, so ga morali oživljati.

Po masaži srca je bil 31-letnik, sicer moštveni kolega junaka nedeljske klasike Miano-Sanremo Mateja Mohoriča, spet pri zavesti, odpeljali so ga v bolnišnico v Gironi.

Ekipa Bahrain Victorious je po tekmi že dala izjavo za javnost in zapisala, da je Colbrelli po prihodu v cilj izgubil zavest. »Potreboval je medicinsko pomoč, nato pa je bil v stabilnem stanju, ko so ga z rešilcem odpeljali v bolnišnico v Gironi, kjer bodo opravili nadaljnje preiskave. Ekipa se zahvaljuje organizatorjem in zdravniški ekipi za njihovo podporo in pomoč,« so zapisali v ekipi iz Bahrajna, v kateri sicer delujejo številni Slovenci.

Colbrelli se je sicer v Kataloniji vrnil na ceste, potem ko je zaradi bronhitisa že v prvi etapi odstopil z dirke Pariz-Nica, na kateri je zmagal Primož Roglič.