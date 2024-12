25-letni Gašper Mlakar z Jerman Vrha pri Bučki v Občini Škocjan je dokaz, da je mogoče s trdno voljo in vztrajnostjo premikati meje mogočega. Od 17. leta je zaradi prometne nesreče tetraplegik, priklenjen na invalidski voziček, a je pred kratkim odprl svoje podjetje in spletno trgovino, v namiznem tenisu pa je v zadnjih treh letih toliko napredoval, da po tiho upa na paralimpijske igre leta 2028. Če te ne bodo dosegljive, bodo pa gotovo tiste leta 2032, pravi. Gašperju kljub invalidnosti volje ne manjka, njegov pozitivni pogled na svet in zagnanost pa sta navdih vsem, ki ga poznajo. Življen...