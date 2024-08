Francoski skakalec, ki je z moškostjo zbil letvico, prejel ponudbo za erotični film

Francoski skakalec ob palici Anthony Ammirati je postal viralna senzacija, potem ko se je njegov penis zataknil ob palico in jo zbil z nosilcev. Enaindvajsetletnemu Francozu se na olimpijskih igrah ni uspelo prebiti v finale, posnetek pa je zakrožil po družbenih omrežjih. Šale na njegov račun se kar vrstijo.

Tragikomični pripetljaj pa je odprl vrata za nove poslovne priložnosti. Po poročanju TMZ mu je spletna stran za odrasle CamSoda ponudila pogodbo v vrednosti 250.000 dolarjev (229.000 evrov) v zameno za 60-minutni erotični video.

»Če bi bilo odvisno od mene, bi te nagradil za to, kar so videli vsi drugi - za ta talent pod pasom. Kot oboževalec aktivnosti, osredotočenih na mednožje, bi ti z veseljem ponudil do 250.000 dolarjev v zameno za 60-minutni video, posnet s spletno kamero, v kateri razkazuješ svoje atribute, seveda brez kakršnih koli obveznosti,« je dejal Daryn Parker, podpredsednik CamSoda.

Športnik se na ponudbo še ni odzval.