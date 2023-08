Dončić razveselil tudi japonske duše

Tokijska generalka pred petkovim začetkom svetovnega prvenstva in sobotno uvodno tekmo z Venezuelo je prinesla slovenskim košarkarjem tretji uspeh v sedmih pripravljalnih nastopih in tudi izenačitev sedme najvišje zmage v zgodovini reprezentance. Končno prednost 35 točk (103:68) si lahko seveda tolmačimo na več načinov, resnica pa se tudi tokrat skriva nekje v sredini. Japonska je bila za dva razreda slabša, a je vendarle močnejša, kot sta bila Libanon in Moldavija ob slovenskih rekordih z 61 in 55 točkami razlike, izbranci Aleksandra Sekulića pa so igrali dobro, vendar ne nepozabno.

Za oceno odlično mora pač biti tudi tekmec ustrezne ravni. Ena od gostiteljic letošnjega mundiala je bila v soboto bistveno šibkejša, kot je bila predlani na olimpijskih igrah na domačih tleh, ko je proti Sloveniji klonila z identično razliko 35 točk (81:116). »Roko na srce, nismo igrali proti tako kakovostni zasedbi, kot so Španija, ZDA in še kdo. Japonci niso primerljivi niti s Črno goro, gojijo pa drugačen košarkarski slog, ki je bil velik izziv za nas. Lotili smo se ga na pravi način. Kar nekaj dobrih stvari smo videli, najbolj pa me veseli, da smo znali omejiti padce v igri, ki so nas spremljali v prejšnjih pripravljalnih nastopih. Najbolj izrazit je bil tokrat v zadnji četrtini, vendar smo hitro našli pot nazaj,« je ocenil selektor Sekulić.

Veseli Blažičev napredek

Prvo ime dvoboja je bil pričakovano Luka Dončić. Gledalce je razveseljeval z domiselnimi podajami, ob šviganju žoge mimo glav presenečenih tekmecev in globokih vzdihih s tribun so imeli občutek, da je zbral izjemno število asistenc, čeprav so mu jih v uradno statistiko vpisali »zgolj« 7, eno manj kot Žigi Samarju. V 28 minutah na parketu je zbral še 23 točk (za dve 3:6, za tri 3:8, prosti meti 8:10) in 7 skokov. Drugi slovenski strelci: Blažič 18, Dragić 12, Tobey 11, Dimec in Čebašek po 8, Nikolić in Hrovat po 7, B. Prepelič 5, Glas 3, Samar 1. Veselijo vse boljše predstave Jaka Blažiča, ob Žigi Dimcu edinega, ki je igral na vseh sedmih ogrevalnih tekmah. V Tokiu se je izkazal z metom za tri točke 4:6. Zoran Dragić je bil natančen pri poskusih za dve točki (6:7), manj pri trojkah (0:4), Klemen Prepelič pa je izpustil dvoboj, saj ga ob polni obremenitvi še vedno ovira bolečina v stegenski mišici.

Slovenska reprezentanca se danes seli na otok Okinavo. V istoimenskem mestu bo odigrala tri tekme v skupini F z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki, ob pričakovani osvojitvi enega od prvih dveh mest pa se bo tam v drugem krogu pomerila še najboljšo dvojico iz skupine E, v kateri bodo igrale Avstralija, Nemčija, Finska in Japonska. »Imamo še nekaj časa za pripravo in v načrtu nekaj obogatitev igre. Postopoma se bomo začeli ukvarjati s tekmeci na mundialu – najprej seveda z Venezuelo, čeprav jo poznamo še iz kvalifikacij za OI v Tokiu –, najbolj pa se bomo sami s sabo. Naš strokovni štab bo naredil vse, da bi bilo moštvo pripravljeno za začetek SP,« zagotavlja Sekulić.