Do odličja le mešana skakalna ekipa

Vsi športno navdušeni ali obsedeni, kakor želite, so na trnih. Povsod po svetu se le sprašujejo: koliko kolajn bodo naši športniki osvojili na zimskih olimpijskih igrah? Te se danes slovesno odpirajo v Pekingu. Seveda se to sprašujejo v tistih deželah, kjer so temperature pozimi takšne, da se lahko udejanjaš v snežnih in lednih športih, v Braziliji tudi januarja in februarja denimo molijo k njegovemu božanstvu nogometu.

Pri ameriški vestičarski agenciji Associated Press so tako napeli možgane in pljunili v roke, s prsti po tipkovnici računalnikov, in predvideli nosilce odličij v vseh disciplinah sporeda zimskih olimpijskih iger. Agencija je Sloveniji iz Pekinga predvidela osvojitev enega srebrnega odličja, malo za ambiciozne cilje zimskih športnikov na sončni strani Alp. Z drugim mestom naj bi se okitili fanta in dekleti v mešani ekipni tekmi skakalnega sporeda. Kako pa so kolajne denimo napovedane po posamičnih disciplinah, kjer bodo visoko merili tudi slovenski tekmovalci in tekmovalke? Lepo po vrsti, v alpskem smučanju je za moški veleslalom, tam bo Žan Kranjec, napovedano, da bo zlato šlo Švicarju Marcu Odermattu, srebro Henriku Kristoffersenu z Norveške in bron Francozu Alexisu Pinturaultu. Tudi v drugih disciplinah ni Slovencev na stopničkah, zanimivo, Mikaeli Shiffrin se napoveduje zlato v kombinaciji in slalomu, obakrat druga naj bi bila Slovakinja Petra Vlhova, srebro v superveleslalomu in veleslalomu.

Ne računajo na Lampičevo

Jakovu Faku ameriški specialisti iz vrst sedme sile prav tako niso namenili biatlonskega odličja niti Anamariji Lampič v smučarskem teku. V posamičnem sprintu bi bila prva Švedinja Maja Dahlqvist pred Jessie Diggins iz ZDA in Natalijo Neprjajevo iz ruskega olimpijskega komiteja. V ekipnem sprintu tekačic naj bi bile na vrhu ZDA pred Švedsko in Norveško, Eva Urevc že nekaj časa zaradi težav z okužbo ne trenira v običajnem ritmu s slovensko adutinjo Lampičevo. Tudi pri paralelnem veleslalomu deskarjev naj se predstavniki v slovenskih barvah ne bi veselili.

V Peking so z željo po odličju krenili tudi Slovenci Žan Košir, že dobitnik olimpijskega srebra in dveh bronov, Tim Mastnak in tudi Rok Marguč, a Associated Press na žlahtnih stopničkah vidi kot zlatega Korejca Sanghoja Lija, kot srebrnega Dimitrija Loginova iz ruskega olimpijskega komiteja in kot nosilca bronastega odličja Nemca Stefana Baumeisterja. Za konec najslajše, slovensko odličje – za vse lepe stvari na svetu je potrebnega tudi nekaj potrpljenja in odrekanja. V ekipni mešani tekmi bi torej slavila Nemčija pred Slovenijo in Avstrijo, v moški ekipni Norvežani pred Nemci in Avstrijci.

Pri fantih je vrstni red na srednji skakalnici naslednji: 1. Rjoju Kobajaši (Japonska), 2. Karl Geiger (Nemčija), 3. Halvor Egner Granerud (Norveška), na veliki bi bil Geiger pred Kobajašijem in Norvežanom Mariusom Lindvikom. Pri dekletih na posamični tekmi pa denimo slovita Japonka Sara Takanaši z drugim mestom ponovno ne bi prišla do tako želenega olimpijskega zlata.